В Украине на выходных потеплеет до +16, но есть 'нюанс': синоптики дали детальный прогноз. Карта

В Украине на выходных 22-23 марта ожидается потепление, воздух кое-где прогреется до +16 градусов. Однако в воскресенье, 23 марта, некоторые регионы покроют осадки.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ночью колонки термометров будут показывать небольшой мороз от -1 до -3 градусов.

Погода на 22 марта

В субботу, 22 марта, по всей территории страны ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура ночью от -3 до +3 градусов, а днем преимущественно от +11 до +15 градусов, в Закарпатье до +16 тепла. Ветер будет преобладать на северо-восточном направлении 5–10 м/с.

В Киеве, 22 марта, облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Ночью температурные показатели будут колебаться от 0 до +2 градусов, днем от +12 – +14 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Погода на 23 марта

В воскресенье, 23 марта, в центральных, северных и западных регионах днем пройдут дожди. На остальной территории сухо, однако с переменной облачностью. Температура ночью будет колебаться от –1 до +3 градусов.

Днем воздух прогреется от +9 до +13 градусов. В Закарпатье до +14 тепла. Ветер будет преобладать в восточном направлении 7-12 м/с.

В Киеве, 23 марта, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температурные показатели будут составлять +4 – +2 градуса, а днем от +9 до +11 тепла. Ветер восточный 7–12 м/с.

Напомним, ранее Наталья Диденко спрогнозировала потепление с 20 марта. По ее данным, тепло охватит всю Украину, столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 21 марта, по данным Натальи Диденко, в Украине будет преобладать теплая погода. Однако уже в воскресенье 23 марта ожидается дождь и новая волна похолодания.

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