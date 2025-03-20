Синоптик дала прогноз на пятницу и предупредила о новой волне похолодания: когда ждать. Карта

В Украине в конце рабочей недели ожидается теплая весенняя погода. В пятницу, 21 марта, будет сухо и солнечно, температура воздуха вырастет до +14 градусов тепла. Однако уже в воскресенье 23 марта ожидается дождь и новая волна похолодания.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что четверг, 20 марта, – день весеннего равноденствия, который погода отмечает "роскошным весенним солнцем".

В пятницу, 21 марта, по данным синоптика, теплая погода удержится.

"В пятницу в Украине атмосфера будет петь оды весны! Антициклон, сухой воздух, много солнца, "минусы" будут отступать. Тепло будет прибывать, птички будут шуметь, почки будут набухать дальше, цветочки будут пробиваться, привлекательные акции на витамин Д, дома тяжело усидеть", – написала Диденко в своем Telegram-канале.

В течение дня в пятницу максимальная температура воздуха будет +10...+14 градусов, в восточных областях и в Крыму +8...+11 градусов.

Без осадков, сухо и солнечно.

В Киеве 21 марта комфортная погода, без осадков, солнечно, до +12 градусов тепла.

По прогнозу Наталки Диденко, следующая волна похолодания ожидается на Всемирный день метеоролога – воскресенье, 23 марта.

Пройдет дождь и температура воздуха снизится в северных областях Украины, включая Киев, до +4...+9 градусов, рассказала синоптик.

"Но пока занимаем самые удобные места на инаугурации весны – на солнце, на весеннем воздухе, среди дружеских теплых градусов!" – говорится в сообщении.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, похолодание не будет затяжным. Уже во вторник в северных областях потеплеет до +10...+12, а в западных областях местами температура воздуха вырастет до +17 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Наталья Диденко спрогнозировала потепление с 20 марта. По ее данным, волна тепла охватит всю Украину, столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов.

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