В Украине планируют создать языковые курсы для военных: Кремень рассказал подробности

В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих Вооруженных Сил, желающих усовершенствовать свои знания государственного языка. Таким образом, они смогут должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком.

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Такое заявление сделал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во время встречи с защитниками из 150 учебного центра командования Сил территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кремень отметил, что нарушения языкового законодательства фиксируют как в столице, так и во многих регионах Украины.

"Некоторые из военных уже подготовили свои жалобы в наш адрес, ведь фиксируют нарушения и в столице, и во многих регионах Юга и Востока. В то же время, договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком", – отметил языковой омбудсмен.

Напомним, 15 ноября стало известно, что скандальную преподавательницу, экснардепку и языковед Ирину Фарион уволили из Национального университета "Львовская политехника".

Скандальная экснардепка и языковед Ирина Фарион подала иск в суд о своем увольнении из "Львовской политехники", где она занимала должность профессора кафедры украинского языка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Скандал с Фарион начался с того, что она заявила, что не может назвать украинцами воинов знаменитого полка "Азов", не говорящих на украинском языке.

– Также Фарион отметила, что ее борьба важнее "борьбы на нулевой позиции" и обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с призывом отреагировать на "хамское поведение" военных ВСУ.

– Скандал вызвал протесты студентов вуза, в котором преподавала Фарион. С 7 ноября они требовали уволить языковед. А 14 ноября студенты вышли на митинг с этим требованием.

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