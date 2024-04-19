В Украине ожидаются сильные порывы ветра: названы области, где будет бушевать непогода

В Украине в ближайшее время ожидаются сильные порывы ветра. Непогода будет бушевать в северных регионах и столице.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "В Украине ожидаются сильные порывы ветра!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение всего дня 19 апреля, в частности в Киеве и Киевской области, ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с (І уровень опасности).

Аналогичная ситуация ожидается в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Спасатели советуют украинцам удерживаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и строительных конструкций, которые могут быть опасны при сильном ветре.

Стоит отметить, что в пятницу, 19 апреля, в Украине заметно похолодает. Отмечается, что по всей территории ожидается умеренный дождь и заморозки. На всей территории Украины пройдет небольшой дождь, кроме юго-восточной части и крайнего запада. Ночью осадки ожидаются в большинстве северных областей.

Напомним, согласно прогнозу, лето в Украине будет на 1-2 градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет летняя жара. Аномально теплая погода может быть в западных, южных и юго-западных областях.