В Украине ожидается похолодание: синоптик намекнула, какой погоды ждать на Новый год

В конце декабря в Украине изменится характер погоды – после влажных и ветреных выходных ожидается постепенное похолодание. По предварительным прогнозам, Новый год может прийти с морозом и снежным покровом.

О погодных изменениях сообщила синоптик Наталья Диденко. Прогноз обнародован на ее официальной странице в Facebook.

По словам Наталки Диденко, ближайшие суббота и воскресенье в Украине пройдут под влиянием влажного и облачного воздуха. В разных регионах периодически будет проходить небольшой мокрый снег, который будет поступать с севера и выпадать с перерывами. Ситуацию на дорогах синоптик описывает как сложную – ожидается гололедица и местами ледяная каша, что требует повышенной осторожности от водителей и пешеходов.

Кроме осадков, выходные будет сопровождать сильный ветер северо-западного направления. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, поэтому жителей призывают не находиться вблизи старых деревьев и неустойчивых конструкций. Температура воздуха будет оставаться вблизи нуля с незначительными колебаниями – преимущественно оттепель без ощутимого мороза.

В Киеве синоптическая картина будет подобной: сыро , облачно, около нуля и с сильным ветром. В то же время существенные изменения прогнозируются в конце месяца. По словам Диденко, с 30 декабря в Украине ожидается снижение температуры воздуха, которое может принести настоящую зимнюю погоду.

Синоптик отмечает, что существует высокая вероятность морозного и снежного Нового года, поэтому украинцы могут встретить 2026-й в традиционной зимней атмосфере.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киев засыпало снегом. Из-за осадков на дорогах наблюдается гололедица, на улицах работают коммунальщики.

Прежде всего очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

