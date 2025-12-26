Настоящая зима: Киев засыпало снегом, на улицах с ночи работают коммунальщики. Фото и видео

В Киеве ночью пятницы, 26 декабря, засыпало снегом. Из-за осадков на дорогах наблюдается гололедица, на улицах работают коммунальщики.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице объявлен I уровень опасности, желтый.

Что известно

"В столице идет снег: 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" с ночи работают на улицах города. Прежде всего очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что также для уборки улиц задействованы 122 работника в составе 23 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний. Кроме того, в парках и скверах снег убирают "зеленстроевцы": привлечено 43 единицы техники и 673 работника.

Водителей призвали быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов – быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в пятницу, 26 декабря, синоптики прогнозируют днем небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. В регионе днем 0-5°С мороза.

