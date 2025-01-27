В Украине ожидается пик тепла: синоптик уточнила прогноз и рассказала, когда станет холоднее

В конце января на Украине ожидается настоящий пик тепла. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +12+17 градусов.

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Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко. В ближайшие два дня, 28-29 января, температура в большинстве регионов поднимется до +12…+17 градусов.

Теплее всего будет на западе, юге и в центре страны. Днем температура будет колебаться в пределах +7…+11 градусов.

Особенно тепло будет в западных и южных областях, в частности в Прикарпатье и в Крыму, где температура поднимется до +14… +16 градусов. В то же время в Киеве 28 января обещают сухую погоду с умеренным южным ветром. Температура ночью будет +3…+5 градусов, а днем – до +8 градусов.

Осадков в течение 28 и 29 января не предполагается.

Однако это лишь временное потепление. С 31 января температура начнет снижаться, а на большинстве территорий Украины ожидаются осадки.

"Первую половину недели следует быть максимально на свежем воздухе, наблюдать за природой, не догонять маршрутку, а пройти пару остановок пешком, пофотографировать какие-то симпатичные аномалии типа неожиданностей почек или цветочков, хорошо проветривать квартиру, однако не увлекаться мартовско-апрельским теплом еще будут согласно сезону", – отметила Диденко.

В целом, по данным Укргидрометрцентра, в ближайшие несколько дней температура днем на западе и юге Украины будет достигать +14…+16 градусов, в том числе в Крыму и Прикарпатье. В других регионах температура будет в пределах +7…+11 градусов. По всей территории облачно с прояснениями, будет дуть умеренный южный ветер 5-10 м/с.

Как писал OBOZ.UA, метаанализ текущих последствий глобального потепления показывает, что треть всех живых видов может исчезнуть к 2100 году. Этот сценарий чревато реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся.

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