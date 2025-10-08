В Украине ожидается неустойчивая погода: синоптики сказали, где в четверг не будет дождей. Карта

В четверг, 9 октября, погода в Украине будет по осеннему мокрой. Почти по всей территории страны пройдут дожди, местами – с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По словам синоптиков, причиной неустойчивой погоды станет влияние атмосферных фронтов южного циклона.

Циклон с запада Черного моря постепенно смещается на северо-восток, неся с собой осадки.

Так, умеренные дожди прогнозируют в большинстве областей, а значительные — ночью в Одесской области, днем местами в восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях. Сухо будет только на крайнем западе Украины.

Ветер будет менять направление с северо-восточного на северо-западный, и будет двигаться со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8...+13. На западе будет прохладнее – ночью столбики термометров будут показывать +2...+7.

Днем ожидается +11...+16, а на юго-востоке — до +21 градуса почти летнего тепла.

Погода в столице и области

В Киеве и области 9 октября будет облачно и дождливо. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в столиценочью будет держаться в пределах +8...+10, а днем столбики термометра поднимутся до +11...+13 градусов.

По области ночью +8...+13 градусов, днем ожидается +11...+16.

