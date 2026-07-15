В Украине открыт второй набор на программу по всеобъемлющей обороне Total Defence: Leading Resilient Ukraine

Общественная организация "Join Ukraine" совместно с Аналитическим центром при факультете общественных наук Украинского католического университета, Шведским агентством по вопросам мира, безопасности и развития (FBA) и Шведским агентством психологической защиты объявили о начале второго набора на сертификационную программу "Total Defence: Leading Resilient Ukraine".

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Обучение будет проходить в формате шести трёхдневных офлайн-модулей с сентября 2026 года по март 2027 года. Программа сочетает лекции, практические занятия, анализ кейсов, дискуссии и общение с ведущими украинскими и международными экспертами в сфере безопасности, обороны и национальной устойчивости.

Участие в программе бесплатное. К участию приглашаются специалисты, работающие в государственном секторе, секторе безопасности и обороны, местном самоуправлении, бизнесе, гражданском обществе и СМИ и стремятся принять участие в формировании современной системы национальной устойчивости Украины и внедрять принципы всеобъемлющей обороны в своей профессиональной деятельности.

Первый набор в программу проходил с февраля по июнь 2026 года. Программу завершили 29 участников, которые стали первыми выпускниками курса по всеобъемлющей обороне в Украине.

Обучение будет проходить в Киеве и Львове.

Программа отбирает лидеров, для которых участие в программе создаст добавленную ценность в процессе разработки и внедрения стратегических межсекторальных решений и инициатив.

Группа формируется по результатам конкурсного отбора с равным представительством из 5 ключевых секторов.

Подать заявку можно до 31 июля 2026 года.

Период обучения: сентябрь 2026 года – март 2027 года.

Организаторы программы:

ОО "Join Ukraine";

Аналитический центр при Факультете общественных наук Украинского католического университета;

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