Украину затягивает грозами: синоптики сказали, где в среду будет солнечно и сухо

В среду, 9 июля, погода в Украине будет контрастной. Западные регионы накроют грозы и дожди, тогда как на остальной территории удержится сухая и чрезвычайно жаркая погода.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, ожидается неустойчивая погода — облачно с прояснениями, местами умеренные и значительные дожди, грозы, град и шквалы до 15–20 м/с.

Температура днем прогнозируется на уровне от +20 до +25°C, в Винницкой области – до +29°C.

В этих регионах объявлено предупреждение об опасных метеоявлениях – І уровень опасности (желтый). Погодные условия могут осложнить работу транспорта, коммунальных служб и энергетики.

На остальной территории – сухо, солнечно и очень жарко. Температура днем будет достигать +35...+39°C, ночью – +19...+24°C.

Только в Киевской и Черниговской областях местами возможны кратковременные дожди с грозами. В Киеве днем прогнозируют +30...+32°C. Ветер – южный, юго-восточный, 7–12 м/с.

Кроме гроз, западные области могут столкнуться с подъемом уровня воды в реках. Из-за сильных осадков ожидаются локальные подтопления в Карпатском регионе, особенно на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине. Существует угроза схождения селевых потоков, но без разрушительных последствий.

Напомним, по информации Укргидрометцентра, погода в Украине в начале недели с 7 по 9 июля будет жаркой во всех регионах. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +37 градусов.

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