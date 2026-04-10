В Украине на выходных ударят заморозки: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В Украину на выходных 11–12 апреля придут заморозки. Синоптики предупреждают о снижении температуры ночью до минусовых значений и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Видео дня

Холоднее всего будет в западных областях, где столбики термометров опустятся до -3°C. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на субботу, 11 апреля

В субботу, 11 апреля, на севере страны ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +1° до -1°C, ветер западный 5–10 м/с. Днем сохранится облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, температура повысится до +6...+8°C.

На юге ночью также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег. Температура составит +1...-1°C, ветер западный 5–10 м/с. Днем осадки сохранятся, воздух прогреется до +11...+13°C.

В западных областях ночь пройдет без осадков, однако температура опустится до -1...-3°C. Ветер западный 5–10 м/с. Днем ожидается небольшой дождь, температура составит +8...+10°C, ветер сменится на северо-западный.

На востоке ночью местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, температура составит +1...-1°C, ветер юго-западный 5–10 м/с. Днем сохранится облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, воздух прогреется до +11...+13°C.

Прогноз погоды на воскресенье, 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, на севере ночью прогнозируют облачность с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег, температура +1...-1°C, ветер юго-западный 3–8 м/с. Днем температура повысится до +8...+10°C, возможны небольшие дожди.

На юге ночью ожидается +0...+2°C, местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер южный 3–8 м/с. Днем сохранится облачная погода с небольшими дождями, температура составит +11...+13°C.

В западных областях ночью местами пройдет дождь с мокрым снегом, температура будет колебаться от +1 до -1°C, ветер западный 3–8 м/с. Днем ожидается дождь, температура составит +9...+11°C, ветер северо-западный.

На востоке ночью температура составит +3...+1°C, местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер восточный 3–8 м/с. Днем воздух прогреется до +13...+15°C, сохранится облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь.

Напомним, в некоторых районах Киева 7 апреля пошел дождь с градом. Размер отдельных льдинок достигал 2-3 миллиметров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. Ожидаются заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!