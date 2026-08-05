В Украине мужчину с тяжелой врожденной болезнью за один день сочли годным к службе, он пошел в суд: чем все закончилось

Харьковский окружной административный суд встал на сторону украинца с тяжелым врожденным заболеванием, которого признали непригодным к военной службе и исключили с учета еще в 1997 году. В 2026 году его повторно поставили на воинский учет, за один день признали годным к службе и отправили в воинскую часть.

Видео дня

Суд признал весь цепочечный процесс мобилизации незаконным и отменил ключевые приказы. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Как мобилизовали мужчину

Мужчина был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета в мае 1997 года по состоянию здоровья. Соответствующие отметки содержались в его временном удостоверении военнообязанного и были повторно подтверждены в 2021 году.

Несмотря на это, в январе 2026 года ТЦК повторно внес данные гражданина в учетные списки без его личного присутствия, подачи заявлений или наличия правовых решений о пересмотре диагноза.

В марте 2026 года мужчину задержала группа оповещения ТЦК совместно с полицией и доставила для проведения мобилизационных мероприятий. В тот же день его признали годным к службе, издали наказ о призыве и зачислили в списки личного состава военной части.

Нарушения при проведении медосмотра

При рассмотрении дела суд установил, что повторное взятие на учет произошло без законных оснований, а ранее выданный документ о непригодности оставался юридически действительным:

ТЦК не предоставил доказательств отмены или пересмотра предыдущего решения о непригодности истца. Внесение записей в реестр не подтверждает законность действий, так как данные в реестре являются производными от решений органа.

Кроме того, суд зафиксировал существенные процедуры нарушения при "прохождении" военно-врачебной комиссии. Истец фактически не проходил медосмотр, не сдавал анализы и не предоставлял медицинскую документацию.

В справке отсутствовала подпись истца об ознакомлении с заключением, а в карте медосмотра не было подписи о полноте предоставленной информации о здоровье. Обязательные лабораторные и инструментальные исследования проведены не были.

ТЦК официально подтвердил суду, что истец не направлялся на прохождение ВВК и не проходил ее при данном центре. В справке в качестве диагноза был указан лишь базовый код обследования (Z02.3) без оценки врожденного заболевания и причин изменения статуса пригодности.

Решение суда

Харьковский окружной административный суд удовлетворил основные требования истца. Суд признал противоправными действия ТЦК по повторному взятию мужчины на воинский учет.

Также суд отменил справку медкомиссии о пригодности к военной службе, приказ ТЦК о призыве по мобилизации и приказ командира военной части о зачислении в списки личного состава. Кроме того, суд обязал военную часть исключить истца из списков личного состава.

Напомним, военнообязанным гражданам Украины, не оплачивающим штрафы за нарушение правил воинского учета, могут наложить арест на банковские счета. Наложение ограничений происходит в рамках исполнительного производства, и данный механизм уже зафиксирован в действующем законодательстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о возможных нарушениях прав граждан во время мобилизационных мероприятий в Черновцах. Причиной послужило появление в соцсетях видео, на котором, по его словам, среди мобилизованных видны люди с явными признаками проблем со здоровьем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!