Могут ли арестовать банковские счета из-за нарушения правил военного учета: подробное объяснение

Военнообязанным гражданам Украины, не оплачивающим штрафы за нарушение правил воинского учета, могут наложить арест на банковские счета. Наложение ограничений происходит в рамках исполнительного производства, и данный механизм уже зафиксирован в действующем законодательстве.

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Для ареста счетов принятия новых законов не требуется, однако на практике эта процедура применяется далеко не всегда. OBOZ.UA выяснил, какие санкции предусмотрены за нарушения правил воинского учета.

Как происходит арест счетов

Согласно ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, после того как административный штраф не уплачивается в установленный срок, соответствующее постановление направляется в органы государственной исполнительной службы.

С момента открытия исполнительного производства государственный или частный исполнитель имеет полное право наложить арест на банковские счета должника. При этом арест распространяется не на все виды счетов. Кроме того, ограничения действуют временный характер, и после полного погашения задолженности арест со счетов снимается.

Почему механизм работает не всегда

На практике исполнительное производство открывается далеко не по каждому постановлению. Юристы выделяют несколько основных причин, по которым счета военнообязанных остаются нетронутыми:

– некорректное оформление постановлений или отсутствие данных, необходимых для точной идентификации должника.

– отдельные документы возвращаются без исполнения из-за нарушения установленных законом процессуальных сроков.

– юридические огрехи при составлении материалов.

Перспективы изменения законодательства

Несмотря на имеющиеся трудности в реализации, тема финансовых ограничений остается на повестке дня. В ходе работы над основным законопроектом о мобилизации народные депутаты и Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонили идею "автоматической" блокировки счетов по заявлению ТЦК без суда.

Парламентарии подчеркивали, что прямое внесудебное ограничение распоряжения собственными частными средствами может противоречить Конституции Украины и создать избыточную нагрузку на банковскую систему.

Напомним, в ходе проверки Тернопольского районного и городского ТЦК представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявили ряд нарушений прав граждан. После вмешательства Офиса омбудсмена из помещения ТЦК были освобождены пять мужчин, не подлежащих мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о возможных нарушениях прав граждан во время мобилизационных мероприятий в Черновцах. Причиной послужило появление в соцсетях видео, на котором, по его словам, среди мобилизованных видны люди с явными признаками проблем со здоровьем.

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