В Украине мобилизовали врача-интерна, он пошел в суд: чем все закончилось

В Украине мобилизовали врача-интерна, который, якобы, имел право на отсрочку от призыва. После этого мужчина обратился в суд с иском против территориального центра комплектования и социальной поддержки, считая мобилизацию незаконной.

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В то же время выяснилось, что необходимые документы для подтверждения права на отсрочку в ТЦК он не подал, поэтому в удовлетворении иска ему было отказано. Об этом говорится в решении Запорожского окружного административного суда.

Детали дела

Истец рассказал, что проходит интернатуру в Запорожском государственном медико-фармацевтическом университете и с августа 2024 года по июль 2027 года учится по программе практической подготовки врача-интерна по хирургии в областной клинической больнице.

По его словам, работники ТЦК остановили его на блокпосту в Тернополе, после чего задержали, несмотря на предоставленные документы по обучению. Мужчину направили на военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, и поставили на воинский учет, хотя он настаивает на праве на отсрочку и утверждает, что медосмотр был проведен ненадлежащим образом.

В ТЦК, в свою очередь, отметили, что заявление об отсрочке он не оформлял и не имел бронирования, поэтому был призван на военную службу.

Что решил суд

Суд установил, что истец не имел оформленной в ТЦК отсрочки от мобилизации. В то же время в решении отмечается, что, согласно позиции Верховного Суда, право на отсрочку подлежит обязательному оформлению в установленном порядке, ведь само по себе оно не освобождает от мобилизации и может быть реализовано только до начала прохождения службы.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что приказ ТЦК о мобилизации был принят законно, и отказал в удовлетворении исковых требований.

Напомним, ранее в суд обратился мужчина с заявлением о том, что работники территориального центра комплектования якобы незаконно задержали его и принудительно доставили для прохождения военно-врачебной комиссии. Суд пришел к выводу, что изложенные исковые требования должны рассматриваться в порядке административного судопроизводства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Полтавской области суд вынес приговор мужчине за уклонение от призыва по мобилизации. Он не явился в территориальный центр комплектования в назначенный день.

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