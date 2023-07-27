ПЦУ окончательно переходит на новый календарь: когда будет день Николая, Рождество и Пасха

Поместный собор Православной церкви Украины, который состоялся 27 июля в Софийском соборе в Киеве, принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь. Таким образом, ряд великих христианских праздников, в частности День святого Николая, Рождество, Крещение и Покров украинцы будут праздновать почти на две недели раньше.

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"Есть окончательное решение о переходе ВТО на новый юлианский календарь! Из 161 делегата Поместного собора за – 156, против – 5, воздержались – 0", – сообщил священник ПЦУ Дмитрий Шаповалов. Приходы и монастыри по желанию могут продолжать пользоваться старым календарем праздников, однако это должно быть официально оформлено протоколом на приходском собрании.

Так, согласно новому календарю, Рождество Христово в Украине будут праздновать 25 декабря (вместо 7 января), Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (вместо 14-го), Крещение – 6 января (вместо 19-го), День святого Николая – 6 декабря (вместо 19-го).

Дату Пасхи, Вознесения Господня и Дня святой Троицы будут определять по-прежнему.

Переход официально пройдет с 1 сентября 2023 года.

Отметим, что новоюлианский календарь использует большая часть православных церквей, в частности Константинопольская, Греческая, Румынская и Польская. Более старым юлианским календарем пользуются Российская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви.

Новоюлианский календарь является усовершенствованной формой юлианского, который в настоящее время признан устаревшим. Католическая церковь из-за его неточности в 1582 году перешла на григорианский календарь, а Православная решила оставить юлианский, поскольку у католиков Пасха иногда совпадает с иудейским Песахом или даже опережает его, что запрещено "Апостольскими правилами".

В 1923 году во Вселенском патриархате состоялся конгресс православных восточных церквей, на котором было принято решение перейти на новоюлианский календарь, чтобы устранить изъяны как юлианского, так и григорианского календаря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 мая ПЦУ утвердила реформу церковного календаря. Тогда было объявлено, что окончательное решение будет принято на Поместном соборе 27 июля, однако предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что вопрос фактически уже решен.

– 7 января Епифаний впервые провел богослужение по случаю Рождества в Киево-Печерской лавре. На это были получены необходимые разрешения.

– В канун Рождества предстоятели ПЦУ и УГКЦ обсудили реформу церковного календаря и договорились создать общую рабочую группу, которая должна была всесторонне изучить вопросы реформы.

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