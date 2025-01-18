В Украине идет новое потепление: синоптик назвала даты

На следующей неделе 20-26 января в Украине будет продолжаться потепление. Погода будет фактически весенней, в южных областях столбики термометров поднимутся до +11 градусов.

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Такой прогноз в интервью OBOZ.UA дала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, температура воздуха продолжит повышаться на следующей неделе.

Так, на юге потеплеет до рекордных +11 градусов, что, очевидно, превышает климатическую норму, говорит синоптикиня.

Во вторник и среду, 21 и 22 января, ночью температуры будут колебаться вблизи нуля градусов, -4…+2 градуса "за счет того, что меньше облачности".

Дневные температуры будут на уровне +2…+8 градусов, в южных областях и Крыму до +11 градусов.

В то же время из-за небольших ночных морозов и дневных плюсовых температур, в ближайшие дни возможна гололедица в западных областях.

На остальных территориях почти без снежного покрова.

"Не думаю, что небольшие минусы сильно повлияют, за счет того, что нет большого количества осадков, чтобы что-то замерзало. Возможно, где-то локально подмерзнет, но не больше", – прогнозирует Наталья Птуха.