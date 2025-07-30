В Украине хотят полностью запретить продажу электронных сигарет: что известно о законопроекте

В Украине могут полностью запретить продажу электронных сигарет. В случае, если соответствующее решение будет принято, для нарушителей установят штрафные санкции.

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С такой инициативой выступила группа народных депутатов Украины, которые внесли в парламент законопроект 13548. Текст документа, а также пояснительная записка к проекту закона появились на сайте ВРУ.

Что известно о законопроекте

Законопроект 13548, которым предлагается ввести полный запрет на продажу электронных сигарет в Украине, инициировали ряд народных депутатов, среди которых – Михаил Бондарь, Яна Зинкевич, Ярослав Юрчишин.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, его целью является защита здоровья населения Украины путем законодательного закрепления полного запрета на производство, импорт, оптовую и розничную торговлю, а также введение в оборот электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах на территории Украины.

Авторы законопроекта аргументируют необходимость запрета тем, что среди подростков 13-15 лет 40% хотя бы раз употребляли электронные сигареты, а около 20% употребляют их сейчас. Половина опрошенных подростков в возрасте 15-16 лет имели опыт курения электронных сигарет, а каждый пятый (19%) употреблял их в течение последних 30 дней.

В пояснительной записке инициаторы запрета отмечают: несмотря на то, что появились электронные сигареты относительно недавно, уже начали появляться доказательства того, что они создают серьезный риск для здоровья: именно с употреблением этих устройств ученые связывают возникновение нескольких заболеваний.

Повышает угрозу и то, что значительная часть жидкостей для электронных сигарет изготавливается нелегально, их состав неизвестен. Поэтому возрастает риск отравлений. К тому же контрафактные вейпы часто содержат опасные примеси (например, витамин Е ацетат, который вызвал вспышку EVALI в США). А использованные картриджи и аккумуляторы загрязняют окружающую среду из-за тяжелых металлов и пластика.

"Учитывая эти риски, существует насущная необходимость на законодательном уровне запретить всю цепь обращения указанной продукции: от ввоза, производства до продажи и рекламы с целью эффективной защиты здоровья населения", указано в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается дополнить Закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" новой статьей, предусматривающей полный запрет производства, торговли, импорта и экспорта электронных сигарет, заправочных контейнеров и соответствующих жидкостей.

Кроме того, в случае принятия законопроекта 13548, изменения коснутся также Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего". Оттуда исключат положения о лицензировании и обороте жидкостей для электронных сигарет и правовых оснований для их оборота.

Также авторы законопроекта предлагают установить ответственность за нарушение новых норм, в частности ввести штрафы.

Что предшествовало

После скандала вокруг решения парламента об ограничении независимости антикоррупционных органов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду новый законопроект о НАБУ и САП. Глава государства уверяет, что этот документ полностью восстановит независимость упомянутых органов и повысит эффективность их работы, защитив при этом от российского влияния.

Законопроект среди прочего предусматривает регулярные проверки на полиграфе и запрет выезда для сотрудников, а также убирает влияние на работу этих органов со стороны других структур, прежде всего – генпрокуратуры.

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