В Украине будут отмечать День спецподразделений военной разведки: история памятной даты

В Украине 1 июля было установлено Днем спецподразделений военной разведки. В эту дату в нашей стране ежегодно будут чтить боевые заслуги спецназовцев ГУР и память павших воинов.

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Об этом сообщили на сайте ГУР, сославшись на соответствующее решение начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Дата была выбрана не случайно – ровно 30 лет назад в этот день было образовано первое боевое подразделение военной разведки независимой Украины – 10-й отдельный отряд специального назначения имени генерал-майора Максима Шаповала.

Бойцы боевых подразделений ГУР выполняли специальные задачи в интересах государства на территории Украины и далеко за ее пределами. В частности, они принимали участие в миротворческих миссиях в Сьерра-Леоне, Ираке, Косово, Либерии, а также в эвакуационных операциях из зон вооруженных конфликтов, среди которых – известная спецоперация по спасению людей из Кабула.

Спецназовцы ГУР МО Украины были первыми из тех, кто вступил в бой за Донецкий аэропорт, они участвовали в специальных операциях на временно оккупированных территориях Украины, рейдах в окруженный Мариуполь, операциях по освобождению острова Змеиный и "вышек Бойко" и в других боевых заданиях военной разведки.

"Для большинства присутствующих сегодня и для меня лично, первое боевое подразделение ГУР – неотъемлемая часть нашей жизни, нашей биографии. Это школа военной науки, подготовки, которая дала бесценные навыки, закалила наш характер. Спасибо вам за службу, за мужество, за верность присяге. Желаю и в дальнейшем оставаться образцом для будущих поколений защитников Украины", – сказал Буданов.

Среди Героев Украины, которые проходили службу в отрядах спецназначения, – генерал-майор Максим Шаповал. Именно он командовал группой, которая освободила Донецкий аэропорт и впоследствии была названа "киборгами".

"Наша страна стоит против сильного врага. Благодаря вам, он не кажется таким сильным. Сегодня "Артан", "Шаманбат", Международный легион, "Кракен", "Тимур" и другие героические подразделения обязаны вам своим существованием. Они уже несут свои флаги, несут победу нашей стране. Вы же готовите эти подразделения, как лучшие специалисты, которые знают свое дело и могут его довести до остальных военнослужащих ГУР", – сказал директор департамента активных действий ГУР МО Украины бригадный генерал с позывным "Философ", обращаясь к военнослужащим первого боевого подразделения украинской военной разведки.

Военная разведка за время становления спецподразделений понесла и тяжелые потери. Начальник ГУР МО Украины и присутствующие почтили память павших спецназовцев, возложив цветы к Мемориалу украинским разведчикам.

Сегодня спецподразделения ГУР продолжают играть ключевую роль в отражении полномасштабной агрессии России. Их личный состав выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях фронта, проводит спецоперации в тылу противника и продолжает творить новейшую историю украинской разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также отмечают День военной разведки – праздничный день в честь этих сил был основан указом президента Украины 7 сентября 2022 года. В условиях полномасштабной войны защитники из рядов военной разведки получают сверхважную информацию о планах и намерениях врага, местах концентрации его живой силы, техники и вооружений, огневые точки и позиции взлета российских ракет и самолетов.

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