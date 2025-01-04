В Украине будет царить холод: синоптик уточнила прогноз на воскресенье и назвала дату потепления. Карта

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное понижение температуры. В некоторых областях столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза.

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При этом снег возможен только в Карпатах. Об этом в facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ближайшем синоптическом будущем самыми холодными днями станут 4 и 5 января. В ночь на воскресенье местами ожидается понижение температуры до -9 градусов. Днем в среднем по стране синоптики прогнозируют 0…-2 градуса.

В южной части страны 5 января температура поднимется до +3 градусов. Ветер с северо-западного перейдет на юго-западный и стихнет в конце дня 5 января к умеренному.

Антициклон повлечет в Украине сухую погоду, лишь вечером в воскресенье на Закарпатье и в Карпатах выпадает снег. В Киеве 5 января без осадков. Ночью в столице будет -4…-6 градусов, днем ​​0…-2 градуса.

Уже с 6-7 января синоптики прогнозируют повышение температуры. Местами воздух прогреется до +10 градусов.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха ранее заявила, что погода до конца зимы не будет очень холодной, сильных морозов и снегопадов не ожидается. В январе среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

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