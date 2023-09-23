В Украине будет почти летнее тепло: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта
В Украине почти во всех регионах в воскресенье, 24 сентября, ожидается сухая и теплая погода. Только в западной части страны пройдут дожди, а температура будет на несколько градусов ниже.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на сайте Укргидрометцентра. Осадки в последний день недели вероятны в Волынской, Ривненской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Местами – с грозами.
Самая низкая температура – на Львовщине (днем +19...+21 градус). В крайних северных и восточных областях ожидается максимум +26.
В центре и на юге будет жарко, в среднем – до +28. В Кировоградской и Николаевской областях воздух прогреется сильнее всего – до +29 градусов.
В Киеве и на Киевщине днем прогнозируется +26...+28 градусов. Переменная облачность, без осадков.
Как писал OBOZREVATEL:
– Лето-2023 в Украине было жарким, но не рекордным. В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского ранее сообщили: метеорологическая осень еще не началась, а "бабье лето" ожидается в октябре.
– Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха считает, что во второй половине сентября погода в нашей стране будет спокойной и теплой.
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