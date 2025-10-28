В Украине будут идти дожди: синоптики сказали, где ожидаются повышения уровней воды. Карта

В Украинском гидрометцентре предупредили о возможном повышении уровней воды на реках Закарпатья 29–30 октября. Погодные условия также принесут дожди, ветер и первые признаки зимних осадков в Карпатах.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь.

"29–30 октября на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,2–1,2 м над уровнями на 8 часов 28 октября, без негативных последствий", – отметили в ведомстве.

Погода с контрастами

Днем 29 октября температура будет колебаться от +8 до +13°, на Закарпатье и юге – до +16°. Ветер преимущественно юго-западный, местами порывы 15–20 м/с, особенно в западных, Житомирской и Винницкой областях. В Карпатах прогнозируют мокрый снег, сильные порывы до 22 м/с и температуру от +1 до –3° ночью.

Ситуация в Киеве и области

На Киевщине 29 октября ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°, днем +8...+13°.

В столице будет немного теплее – днем +10...+12°.

