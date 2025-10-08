В Украине будет до +20, но есть нюанс: синоптики уточнили прогноз на четверг. Карта

Четверг, 9 октября, принесет украинцам продолжение дождей. Благодаря циклону с юго-запада осадки сохранятся практически по всей территории Украины, отступать слякоть понемногу начнет с западных регионов.

Дневная температура при этом в некоторых уголках нашего государства будет достигать до 20 градусов тепла. Такой прогноз на завтра сделали в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине в четверг

Из-за активного циклона с юго-запада дожди на большей части территории нашего государства будут продолжаться.

Дожди в четверг, согласно прогнозу синоптиков, будут идти практически по всей территории Украины, в большинстве областей, кроме западных, установится облачная погода, а вот на западе кое-где будет выглядывать солнышко.

В основном дождь будет умеренным, однако на юге и востоке осадки могут быть более обильными.

Что касается температурного режима, то ночь будет прохладнее на западе страны, столбики термометров там будут колебаться в пределах +3...+7 градусов.

Дневной температурный максимум на западе, севере и в центре будет достигать от +12...+15 до +16 градусов. Несколько теплее будет на юге и востоке – до +19...+20 .

Ветер по всей территории Украины – юго-западный, со скоростью 7-12 м/ч.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украине спрогнозировали рекордную зиму с арктическими морозами. По данным MkWeather, зима в Европе в может стать одной из самых холодных за последние десятилетия – с сильными морозами, значительными снегопадами и затяжным похолоданием во второй половине сезона.

И Украина как часть Европы разделит метеорологическую "судьбу" континента.

