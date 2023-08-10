В Украине будет бушевать непогода: синоптики уточнили прогноз на пятницу. Карта

В пятницу, 11 августа, почти по всей территории Украины пройдут дожди с грозами. Синоптики предупреждают, что в некоторых областях ожидаются значительные осадки.

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Жаркой погоды пока не предвидится, в среднем по стране ожидается +25 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Очень сильный дождь синоптики прогнозируют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Температура воздуха в этих регионах в течение дня составит +22…+24 градуса.

Также дождь в пятницу прогнозируется в Черниговской, Луганской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

Дождливая погода также будет в западных областях Украины. Без осадков пятница пройдет в Одесской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

На западе и севере страны температура воздуха составит +22…+24 градуса. Немного теплее будет на юге и востоке Украине – здесь столбики термометров покажут +26…+28 градусов.

В Киеве 11 августа осадков не предвидится. В течение дня ожидается переменная облачность. Столбики термометров в столице покажут днем +23…+25 градусов.

Ранее сообщалось, что с 14 августа в Украину вернется жара до +35... +37 градусов. Жарче всего будет на юге и востоке страны.

Напомним, метеорологи предупредили, что в августе 2023 года погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

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