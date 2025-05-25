В Украине более 2200 детей сейчас считаются пропавшими без вести, – Лубинец

В воскресенье, 25 мая, отмечается Международный день пропавших без вести детей. По данным Нацполиции Украины, на сегодня пропавшими без вести считаются 2243 маленьких украинца.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Отметим, что по состоянию на март, около 1700 несовершеннолетних граждан нашей страны считались пропавшими именно из-за войны РФ.

Омбудсман отметил, что за каждой цифрой скрываются судьбы, которые нуждаются в спасении. А Международный день пропавших без вести детей призван напомнить, что каждый пропавший ребенок – это трагедия для каждого отдельного человека и вызов для всего общества.

Во время войны эта тема приобрела новое измерение: как на временно оккупированной территории Украины, так и на подконтрольной территории или за рубежом.

"Этот день – также об ответственности взрослых. Мы должны быть внимательными к каждому ребенку рядом, создавать безопасную среду, где ребенок не боится обратиться за помощью", – подчеркнул Лубинец.

Омбудсман добавил, что цель взрослых – сделать так, чтобы каждый ребенок был защищен, а те, кто исчез, как можно быстрее вернулись домой.

"Если ваш ребенок пропал, немедленно сообщите об этом в полицию! В случае, если права вашего ребенка нарушены, обращайтесь в Офис Омбудсмена: по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008; на электронную почту: [email protected]; на горячую линию: 0 800 501 720", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, двухпартийная группа сенаторов США представила резолюцию, которая выдвигает России важное условие. Согласно документу, ни одно мирное соглашение с РФ не может быть заключено без возвращения всех похищенных из Украины детей.

Страна-террорист Россия за время полномасштабной войны похитила 19 546 украинских детей, еще около 1700 несовершеннолетних считаются пропавшими без вести из-за российской агрессии. И это только задокументированные случаи.

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