В целом сохранится жаркая погода: синоптики сказали, где в пятницу пройдут 'дожди летнего характера'

В пятницу, 11 июля, в Украине в целом сохранится жаркая погода. Впрочем, местами, синоптики прогнозируют "дожди летнего характера".

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Отмечается, что 11 июля ночью в западных областях, днем на Левобережье неустойчивую погоду с дождями летнего характера будут обусловливать атмосферные фронты .

"В целом сохранится жаркая погода с сильной жарой на востоке и юго-востоке, однако в западных областях с ощутимым снижением температуры. Переменная облачность. Ночью в западных областях и на северо-востоке, днем на Левобережье местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается западный, юго-западный (в восточных областях юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 10-15°С, днем 18-23°С. На востоке и юго-востоке страны ночью 21-26°С, днем сильная жара 35-38°С. На остальной территории ночью 14-19°С, днем 24-29°С.

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, по области юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 24-29°С. В Киеве ночью 15-17°С, днем 25-27°С.

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

10-12 июля, в результате добегания паводковой волны, на участке Днестра Галич – Залищики (Ивано-Франковская, Тернопольская область) ожидается повышение уровней воды на 0,7 - 1,2 м над уровнями.

В пределах русел рек и без угрозы негативных последствий.

10 и 11 июля, в связи с уменьшением интенсивности дождей, на участке Тисы Тячев-Вилок (Закарпатская область) ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,2 м над уровнями на 8 часов 10 июля, в пределах русла реки и без угрозы негативных последствий.

11 и 14 июля, в связи с дальнейшими ожидаемыми значительными дождями, на реках суббассейна Припяти будут продолжаться повышения уровней воды на 0,1-0,5 м.

В пределах русел рек и без угрозы негативных последствий.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

11 и 12 июля в Украине, кроме западных, большинства северных, Винницкой и Запорожской областей; 13 июля в южной части, центральных и Киевской областях, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в течение ближайшей недели погода в Украине будет крайне контрастной. В отдельных регионах в эти июльские дни будет почти прохладно, воздух ночью будет прогреваться всего до +10 градусов. Зато в других регионах могут наблюдаться тропические ночи, когда воздух будет оставаться теплым, до +26 градусов.

Как писал OBOZ.UA, до конца недели, то есть до 13 июля, погода будет оставаться преимущественно жаркой, за исключением запада, где ожидаются дожди (местами с грозами) и свежесть; температура там начнет подниматься с 12 июля, но даже тогда будет оставаться относительно комфортной (до +27). В других областях тоже будут некоторые колебания и частично осадки, однако термометры будут показывать выше +30 градусов.

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