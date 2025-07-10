От +10 до +40 и 'тропические' ночи: в Гидрометцентре удивили прогнозом погоды в Украине

В течение ближайшей недели погода в Украине будет крайне контрастной. В отдельных регионах в эти июльские дни будет почти прохладно, воздух ночью будет прогреваться всего до +10 градусов. Зато в других регионах могут наблюдаться "тропические" ночи, когда воздух будет оставаться теплым, до +26 градусов, а днем столбик термометра будет подниматься до рекордных +38 градусов. В конце текущей недели и в начале следующей на Луганщине возможна экстремальная жара до +40 градусов.

Видео дня

Подробностями погодной обстановки в Украине в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Безумные погодные контрасты от +10 до +38

Главной особенностью погоды в ближайшие дни будут безумные контрасты между температурами на востоке и западе страны. Разница между ними будет составлять до 15 градусов. Когда на западе будет почти прохладно, на востоке будет царить почти экстремальная жара. Во многом это связано с тем, что территория Украины очень большая, сообщила Наталья Птуха.

В пятницу и субботу, 11-12 июля в западных областях и на левобережье местами могут быть кратковременные дожди с грозами. Остальная территория остается без осадков. "Температуры в эти дни в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой областях ночью +10... +15 градусов. Дневные максимумы за счет того, что будет меньше осадков, несколько выше, +18... +26 градусов", – рассказала синоптик.

Жаркими остаются восток и юг Украины. Там даже ночью +21... +26 градусов, как тропические ночи, а днем сильная жара, +35... +38 градусов. "А на остальной территории, которая остается по центру, температурные показатели ночью +14... +19 градусов, днем +25... +30 градусов, то есть классическая летняя температура, без сильной жары и не прохладная", – добавила Наталья Птуха.

Погода на следующей неделе: экстремальная жара на Луганщине

В целом подобные погодные условия синоптики ожидают в ближайшие дни, в частности, с воскресенья по вторник, 13-15 июля, могут быть небольшие кратковременные дожди – в западных областях и остаточные процессы на левобережье, отдельные грозы. На остальной территории, на полосе от севера до юга преимущественно без осадков.

"Температура в ночные часы в большинстве областей +13... +19 градусов, днем +27... +33 градуса. 14 июля в западных областях +22... +26 градусов, на юге и востоке страны ночью остается ночью остается достаточно тепло, +19... +25 градусов, днем сильная жара, +35... +38 градусов. И только на Луганщине 13-14 июля местами может быть чрезвычайная жара около +40 градусов", – предупредила синоптик.

Температура воды на побережье Черного моря будет в пределах +23... +25 градусов, в Днепре вблизи Киева около +25 градусов.

Детальный прогноз погоды по регионам от Гидрометцентра Украины

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине до 14 июля. Судя по нему, в ближайшие дни страну ждут погодные условия, которые будут существенно отличаться от региона к региону.

Так, в пятницу, 11 июля, будет наблюдаться колоссальная разница дневных температур на западе и востоке, +17... +19 против +36... +38 градусов. Амплитуда ночных значений температур будет также очень существенной: от +11... +14 на западе до +24... +26 градусов на востоке. В центральной части Украины дневные максимумы будут приближаться к отметке +30 градусов, но не будут пересекать ее. Ночью воздух будет прогреваться до +19 градусов. На юге материковой Украины синоптики прогнозируют днем жару до +37 градусов. Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +23 градусов.

В субботу, 12 июля, кратковременные дожди возможны на западе, севере и отдельных регионах центра и юга. При этом на западе ожидается потепление до +26 градусов. На остальной территории страны температурные показатели останутся практически на уровне предыдущего дня. Жарче всего будет на Луганщине, Харьковщине и Херсонщине, где днем воздух будет прогреваться до +37... +38 градусов. Прохладнее всего в этот день будет на Закарпатье, где ожидается всего +21 градус.

В воскресенье, 13 июля, кратковременные дожди прогнозируют в тех же регионах, где они были в предыдущий день. Температурный фон в целом также останется на прежнем уровне, однако, в центре страны днем столбик термометра может пересекать отметку +30 градусов. Температурный рекорд дня на уровне +38 градусов может быть установлен в Запорожье, Херсонской области и в Крыму.

В понедельник, 14 июля, кратковременные дожди ожидается на западе, в большинстве восточных областей и в Крыму. При этом температурный фон на западе начнет повышаться до +29... +32 градусов. Такие же показатели прогнозируются и в центре страны. Жарче всего в этот день будет на юге и востоке страны. Здесь столбик термометра может подниматься до отметки +35... +38 градусов.