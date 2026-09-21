В Тернопольской области из-за обмеления Днестра обнаружили навигационный "знак" времен Австро-Венгрии. Фото

В Тернопольской области ученые обнаружили в водоеме навигационный столбец времен Австро-Венгерской империи. Находка стала возможной благодаря обмелению Днестра.

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Столбец извлекли из воды и установили на эколого-образовательной тропе Национального природного парка "Днестровский каньон". Подробности были опубликованы на странице парка в Facebook.

Что известно

Сотрудники НПП "Днестровский каньон" недавно провели комплексные научные исследования на территории Бучацко-Монастырищенского природоохранного научно-исследовательского отделения в окрестностях села Беремьяны.

В частности, были проведены гидрологические исследования рек Стрипы и Днестра.

Ученые констатировали, что из-за экстремального маловодья на Днестре образовались обширные отмели. И это способствовало интересным находкам.

"На открытой прибрежной части русла удалось обнаружить несколько интересных артефактов, свидетельствующих о сложной истории нашего края. В частности, был найден тесаный каменный столбец с цилиндрической верхушкой и высеченным номером 147", – отмечается в сообщении.

Найденный артефакт извлекли из реки и установили на проектируемой эколого-образовательной тропе.

"По мнению краеведа Владимира Добрянского, это один из навигационных столбцов времен Австро-Венгерской империи. Такими столбцами был обозначен берег Днестра в те времена, когда река выполняла роль важной транспортной артерии", – подчеркнули в НПП "Днестровский карьер".

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области археологи исследовали скифский курган возрастом более 2500 лет. В ходе раскопок были обнаружены человеческие кости, золотые бусины и фрагменты керамической посуды.

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