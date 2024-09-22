В Тернополе раздался взрыв из-за аварии с трансформатором: часть города осталась без света

Вечером в субботу, 22 сентября, в Тернополе из-за аварии с трансформатором раздался взрыв. Часть города осталась без света.

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Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что взрыв произошел на улице Лукияновича, 8.

"На место происшествия направлено отделение очередного караула 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ и ОКЦ Главного управления. По прибытии установлено, что взрыв произошел на трансформаторной подстанции 110 кВт. Происходит горение части трансформатора", – говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.

Ожидается приезд бригады РЭСа. В результате данного события без света улицы Черновола и Франко.

В горсовете также сообщили, что проблему решают работники областных электросетей. Для восстановления электричества требуется примерно час.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине при отключении электроэнергии возможны перепады напряжения. Чтобы не допустить порчи техники, можно установить реле напряжения. Кроме того, следует выключать энергетические приборы из розеток, а также можно установить стабилизаторы напряжения.

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