В Сумах приютили австралийского эму из Курской области. Фото

В Сумах, в контактном зоопарке "Бабушкин двор" поселился австралийский эму по имени Лаки. Птицу несколько месяцев назад спасли украинские военные из Курской области.

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Об этом сообщает "Общественное". Украинские военные нашли эму вместе с парой на линии фронта. Одна из птиц погибла от взрыва мины, а Лаки удалось вывезти в безопасное место.

Светлана, сотрудница заведения, рассказала, что военные позвонили и поинтересовались, можно ли доставить "животное". Когда они привезли большой грузовик, Светлана сначала даже не поверила, что перед ним страус, ведь такую птицу никогда не видела в Сумах.

Защитники рассказали, что эта пара эму часто приходила на их позиции в лесу, и они даже подкармливали их. Однако после того, как одна птица взорвалась на мини, другая осталась без пары.

Сначала птица была немного расстроена, но быстро адаптировалась к новой среде и стала настоящим любимцем посетителей.

Лаки очень любит яблоки и целыми ведрами поглощает их с огромным аппетитом. Кроме того, летом в ее меню – сочные овощи, такие как кабачки и огурцы. Днем птица живет в вольере, а когда наступают морозы, его временно переводят в помещение.

А недавно выяснилось, что Лаки – самка. Это стало неожиданностью для сотрудников зоопарка, полагавших, что это самец. Она даже снесла два яйца, одно из которых было столь крупным, что по размеру напоминало манго. Их сейчас показывают посетителям контактного зоопарка. Что дальше с ними будут делать – пока не придумали.

Что касается самой Лаки, то ей хотят в будущем найти пару.

"Пусть пока так, еще привыкнет. Может, в этом году пары еще не будет. Может ближе к осени. Как заработаем за сезон за летний, увидим. Тогда может насобираем и купим ему пару", – рассказала Светлана.

Напомним, украинские защитники спасли краснокнижного хорька – упавшего в яму перегузника и не могла оттуда выбраться. Увидев военных, животное с милой мордашкой начало рычать, очевидно, из страха не желая идти на контакт с людьми.