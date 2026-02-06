В Стрыйском районе на Львовщине прогремел сильный взрыв: один человек погиб, трое пострадали. Фото и видео

В селе Дулибы под городом Стрый Львовской области вечером 6 февраля произошел сильный взрыв в офисном помещении одного из автотранспортных предприятий. Один человек погиб, еще трое получили травмы.

Предварительно, трагедию вызвал взрыв баллона с газом, но причина официально пока не подтверждена. В ГСЧС Украины и в ГУ Нацполиции Львовщины поделились подробностями чрезвычайного происшествия.

Что известно о смертельном ЧП

В ГСЧС заявили, что вызов к ним поступил в 17:53 пятницы. На место происшествия выехали спасатели, кинологическое отделение мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов", специалисты-взрывотехники, правоохранители и медики.

Взрыв был такой силы, что разрушил двухэтажное здание. Машины, припаркованные рядом, повреждены, некоторых полностью забросало кирпичами и другими фрагментами того, что раньше было офисом.

Пострадали три человека. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Во время разбора завалов найден мужчина без признаков жизни.

В полиции отметили, что обстоятельства и причины взрыва устанавливаются. По состоянию на 21:00 работы на месте инцидента продолжались.

