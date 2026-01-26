На Полтавщине в доме взорвался газовый баллон: пострадали три человека

В поселке Камышня Миргородского района на Полтавщине ночью произошел взрыв газового баллона в жилом доме. В результате инцидента пострадали три человека, которых с ожогами доставили в больницу.

Часть дома претерпела значительные разрушения, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщила полиция Полтавской области.

Сообщение о взрыве поступило в Миргородский районный отдел полиции 26 января около 01:22 от спасателей.

Инцидент произошел в частном жилом доме в поселке Камышня Миргородского района.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа из поврежденного баллона в помещении дома.

После накопления газовоздушной смеси владелец дома включил светодиодные аккумуляторные лампы напряжением 12 вольт, что, вероятно, привело к возгоранию и последующему взрыву.

В результате взрыва была разрушена часть жилого дома.

Трое жителей получили ожоги различной степени тяжести: 71-летний мужчина, 65-летняя женщина и 43-летний мужчина. Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

