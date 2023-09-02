В столице продолжается выдача продуктовых наборов для переселенцев с Донетчины, – Фонд Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы из Никольской территориальной общины Донецкой области, которые сейчас живут в Киеве, получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова. Фонд передал для них 1000 продуктовых наборов.

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В каждом – продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, подсолнечное масло, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Эти продукты являются весомой поддержкой для людей, вынужденных бежать от войны.

В течение лета Фонд Рината Ахметова направил около 35 тысяч продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Донецкой области. Выдачи помощи были организованы в 25 гуманитарных хабах и штабах территориальных общин по всей Украине.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".