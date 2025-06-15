В столице наградили победительниц VIІ Национальной премии 'Лучшая украинка в профессии 2025'

В Киеве 31 мая реализовали самый престижный социальный проект для женщин-профессионалок VIІ Национальная премия "Лучшая украинка в профессии 2025".

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Цель проекта – поддержка и прославление женщин-профессионалок, в том числе военных.

Учредителями проекта являются Марина Кинах – заслуженная журналистка Украины, общественный деятель, пресс-атташе УСПП, эксперт социальных телевизионных проектов – и Татьяна Коляда – общественный деятель, шеф-редактор журнала Super Lady.

В этом году отметили более 60 женщин, каждая из которых успешная профессионалка своего дела. Лицом VIІ Национальной премии "Лучшая украинка в профессии 2025" стала многодетная мама, меценатка Лилия Олейник.

Было вручено пять орденов "За женскую благотворительность". Их получили:

Дума Елена – глава Агентства по розыску и менеджменту активов

Юлия Жовтяк – директор центра занятости Украины

Ольга Голубовская – инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины

Ибрагимова Наталья – директор Киевского областного центра социальных служб

Олейник Лилия – бизнес-вумен.

В десятку лучших профессионалок вошли:

Дума Елена – председатель АРМА.

Жовтяк Юлия – директор центра занятости Украины.

Кучер Галина – начальник управления труда и социальной защиты населения Уманского городского совета. Заслуженный работник социальной сферы Украины.

Алагирова Лидия – главный специалист в компании АО "Укрзализныця".

Ткачук Инна – адвокат.

Фесенко Анна – психолог.

Ахтырчанка Валерия – заслуженный деятель эстрадного искусства Украины, военнослужащая.

Никора Наталья – косметолог-эстетист.

Недбайло Юлия – International Fashion model.

Ботурчук Оксана – легкоатлетка, заслуженный мастер спорта Украины международного класса, паралимпийская чемпионка.

Также, еще более 50 женщин получили награды и подарки.

Комиссию экспертов представили:

Ольга Голубовская – заслуженный врач Украины.

Ибрагимова Наталья – директор Киевского ОЦСС.

Лидия Лисимова – президент МОО "Женщина III тысячелетия".

Навроцкая Ольга – руководитель ОП "Я есть Женщина".

Руденко Ярослава – Народная артистка Украины, солистка ансамбля Вооруженных сил Украины.

Котапская Ирина (Iryna Kotapska wedding dress designer) и Липинская Людмила (Lipinska Ludmyla wedding dress designer) - дизайнеры свадебных платьев, владелицы KOTAPSKA Bridal Couture.

Шестаковская Татьяна – президентка ЗВО "Университет трансформации будущего".

Фурса Оксана – заслуженная художница Украины.

Шинкарева Валерия – депутат Черкасского городского совета.

Дворникова Виолетта – советник уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Шершнева Елена – психолог, эксперт на марафоне "Единые новости", основатель "Центр психологии".

Бучко Галина – ведущий специалист по недвижимости.

Сак Юлия – актриса Заслуженная артистка эстрадных искусств Украины.

Рыхальская Елена – практикующий психолог.

Прима Нина – заслуженный работник сферы услуг.

Живенко Светлана – предпринимательница, депутат Черниговского городского совета.

Екатерина Лазор – председатель КУЖ Киева.

Звездные гости:

Артур Боссо, Елена Гребенюк, Ольга Старовойт, Алексей Сагаловский, Марина Пыжова (Мари Пежо), Юлия Мох и другие.

Партнеры проекта:

УСПП, "Фармаско", Novita, ТПП Украины, KOTAPSKA Bridal Couture, Интерьер-салон "Калина", ООО МОТИВЕЙ, ООО ПИИ "Экония", Европейская ассоциация женщин Украины, ОО "Живи в гармонии".

Медийные партнеры:

ObozUA, Первый Бизнесовый, CK life, UA Fashion TV, Журнал Киев дипломатический, Touch, TrueUA, But.in.ua, Coolbaba, Glory, Best People Club, Culture trend, Lucky Ukraine, Studioofmydreams и др.

Проект имеет благотворительную миссию, нацеленную на поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мероприятие проходит ежегодно под патронатом Украинского союза промышленников и предпринимателей. Организатор мероприятия всеукраинский журнал Super Lady.