В столице наградили победительниц VIІ Национальной премии "Лучшая украинка в профессии 2025"
В Киеве 31 мая реализовали самый престижный социальный проект для женщин-профессионалок VIІ Национальная премия "Лучшая украинка в профессии 2025".
Цель проекта – поддержка и прославление женщин-профессионалок, в том числе военных.
Учредителями проекта являются Марина Кинах – заслуженная журналистка Украины, общественный деятель, пресс-атташе УСПП, эксперт социальных телевизионных проектов – и Татьяна Коляда – общественный деятель, шеф-редактор журнала Super Lady.
В этом году отметили более 60 женщин, каждая из которых успешная профессионалка своего дела. Лицом VIІ Национальной премии "Лучшая украинка в профессии 2025" стала многодетная мама, меценатка Лилия Олейник.
Было вручено пять орденов "За женскую благотворительность". Их получили:
Дума Елена – глава Агентства по розыску и менеджменту активов
Юлия Жовтяк – директор центра занятости Украины
Ольга Голубовская – инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины
Ибрагимова Наталья – директор Киевского областного центра социальных служб
Олейник Лилия – бизнес-вумен.
В десятку лучших профессионалок вошли:
Дума Елена – председатель АРМА.
Жовтяк Юлия – директор центра занятости Украины.
Кучер Галина – начальник управления труда и социальной защиты населения Уманского городского совета. Заслуженный работник социальной сферы Украины.
Алагирова Лидия – главный специалист в компании АО "Укрзализныця".
Ткачук Инна – адвокат.
Фесенко Анна – психолог.
Ахтырчанка Валерия – заслуженный деятель эстрадного искусства Украины, военнослужащая.
Никора Наталья – косметолог-эстетист.
Недбайло Юлия – International Fashion model.
Ботурчук Оксана – легкоатлетка, заслуженный мастер спорта Украины международного класса, паралимпийская чемпионка.
Также, еще более 50 женщин получили награды и подарки.
Комиссию экспертов представили:
Ольга Голубовская – заслуженный врач Украины.
Ибрагимова Наталья – директор Киевского ОЦСС.
Лидия Лисимова – президент МОО "Женщина III тысячелетия".
Навроцкая Ольга – руководитель ОП "Я есть Женщина".
Руденко Ярослава – Народная артистка Украины, солистка ансамбля Вооруженных сил Украины.
Котапская Ирина (Iryna Kotapska wedding dress designer) и Липинская Людмила (Lipinska Ludmyla wedding dress designer) - дизайнеры свадебных платьев, владелицы KOTAPSKA Bridal Couture.
Шестаковская Татьяна – президентка ЗВО "Университет трансформации будущего".
Фурса Оксана – заслуженная художница Украины.
Шинкарева Валерия – депутат Черкасского городского совета.
Дворникова Виолетта – советник уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Шершнева Елена – психолог, эксперт на марафоне "Единые новости", основатель "Центр психологии".
Бучко Галина – ведущий специалист по недвижимости.
Сак Юлия – актриса Заслуженная артистка эстрадных искусств Украины.
Рыхальская Елена – практикующий психолог.
Прима Нина – заслуженный работник сферы услуг.
Живенко Светлана – предпринимательница, депутат Черниговского городского совета.
Екатерина Лазор – председатель КУЖ Киева.
Звездные гости:
Артур Боссо, Елена Гребенюк, Ольга Старовойт, Алексей Сагаловский, Марина Пыжова (Мари Пежо), Юлия Мох и другие.
Партнеры проекта:
УСПП, "Фармаско", Novita, ТПП Украины, KOTAPSKA Bridal Couture, Интерьер-салон "Калина", ООО МОТИВЕЙ, ООО ПИИ "Экония", Европейская ассоциация женщин Украины, ОО "Живи в гармонии".
Медийные партнеры:
ObozUA, Первый Бизнесовый, CK life, UA Fashion TV, Журнал Киев дипломатический, Touch, TrueUA, But.in.ua, Coolbaba, Glory, Best People Club, Culture trend, Lucky Ukraine, Studioofmydreams и др.
Проект имеет благотворительную миссию, нацеленную на поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мероприятие проходит ежегодно под патронатом Украинского союза промышленников и предпринимателей. Организатор мероприятия всеукраинский журнал Super Lady.