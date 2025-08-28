В СССР были посудомоечные машины, но их успех провалился: почему так

Сегодня посудомоечная машина является распространенным, хотя и не повсеместным, устройством в быту. Однако мало кто знает, что ее аналоги существовали в Советском Союзе еще в 1960-х годах. На первый взгляд, это кажется невероятным, ведь советское жилье ассоциируется с минимализмом и отсутствием чрезмерных удобств.

Видео дня

Однако, несмотря на разработку и производство, посудомоечные машины так и не стали частью повседневной жизни советских граждан. История этих устройств является ярким примером того, как инновации могут не прижиться по целому ряду экономических и социальных причин.

Посудомойка СССР

Первая советская посудомоечная машина, получившая название "Страуме", появилась в 1967 году на заводе в Латвии.

Это компактное настольное устройство было представлено в Рижском универмаге. Он мог вымыть и высушить 12 тарелок, 4 стакана и полный набор столовых приборов всего за три минуты. Разработчики черпали вдохновение у западных аналогов, в частности от таких компаний, как Siemens и Miele, адаптировав их дизайн под советские реалии.

В 1972 году завод выпустил обновленную модель — "Страуме-2", которая была более вместительной и эффективной, вмещая до 32 предметов посуды за один цикл, который длился 6-8 минут. Цена второй модели была несколько ниже — 55 рублей, тогда как первая стоила 65 рублей. Для сравнения, телевизор "Рекорд" в те годы стоил около 90-100 рублей, что делало посудомоечную машину формально дешевле телевизора.

Несмотря на прогрессивность и, казалось бы, доступную цену, ни одна из моделей не получила популярности и не стала массовым продуктом. Их можно было встретить только в выставочных залах или музеях. В Политехническом музее, например, экспонируется "Страуме", которая поступила туда прямо с завода, а не из квартиры обычного гражданина. Это подтверждает, что устройство было чрезвычайно редким явлением в советском быту.

Есть несколько причин, которые объясняют, почему советские посудомоечные машины не прижились. Первая и самая главная — цена. Хотя она и была ниже цены телевизора, 65 рублей составляли почти полную месячную зарплату рядовой семьи, что делало покупку недоступной роскошью.

Вторая причина заключалась в менталитете советской хозяйки. Ручное мытье посуды считалось нормой, а использование машины расценивалось как "лень". Такая техника не вписывалась в общепринятые представления о быте и роли женщины.

Третья проблема — габариты кухни. Советские квартиры имели крохотные кухни, где едва помещались холодильник и газовая плита. Поставить еще одно громоздкое устройство было просто негде.

Кроме того, большая часть производимых машин шла на экспорт, что еще больше ограничивало их доступность на внутреннем рынке. В результате советские посудомойки остались "мифом", известным лишь узкому кругу людей. Это подтверждает, что инновация, которая пыталась облегчить быт женщин задолго до своего времени, оказалась слишком смелой для своей эпохи.

OBOZ.UA предлагает узнать, действительно ли посудомоечные машины экономят воду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.