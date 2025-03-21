В СССР были авто с коробкой автомат: кто на них ездил

Заставшие СССР водители сейчас вспоминают те времена без особого энтуиазма. Кроме других недостатков советских машин, особой проблемой было отсутствие у авто автоматических коробок передач.

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Однако на самом деле автоматы в Союзе все же производили. Но стояли они далеко не на всех машинах и использовались нечасто. OBOZ.UA поинтересовался, кто в СССР ездил на автомате.

Элитные модели

Автоматические коробки можно было найти на машинах, которые изготовляли для привилегированных водителей. Так модернизированную трехступенчатую коробку получила Чайка ГАЗ-14. Также автоматы можно найти под капотом мелкосерийных "Волг" на базе ГАЗ-24 и ГАЗ-3102. С начала производства в 1967 году до 1975 года двухступенчатый агрегат устанавливали на ЗИЛ-114. Однако даже тогда он был устаревшим, ведь происходил еще из первой половины 1950-х. После 75 года модель начали оснащать трехступенчатой коробкой.

В конце 1960-х годов СССР пытался сделать автомобили "Москвич" импортным товаром. Это требовало создания коробки-автомата. Ее начали разрабатывать в советских конструкторских бюро. К примеру в Ижевске. А вот в Москве, где собирали авто, больше интересовались импортными аналогами.

Сначала коробку ИЖ-НАМИ-0154 поставили на ижевский Москвич-412. Затем доработанный там же агрегат ИЖ-2 был использован в новинке ИЖ-2125 Комби. Водители хвалили эту коробку – работала она исправно. Поэтому появилось предложение построить завод, который выпускал бы 220 тысяч таких деталей в год. Однако идею не поддержало Министерство оборонной промышленности, которому подчинялся ИЖ. Появление автомата сделало бы экспортные "Москвичи" и "Жигули" более дорогими, а их продавали за границу именно как дешевый транспорт.

Грузовая техника

Когда советский автопром выпустил самосвал МАЗ-525 грузоподъемностью 25 тонн, выяснилось, что для управления им через механику от водителя нужна немалая физическая сила. А подобные грузовые машины были задействованы на перевозке специзделий, то есть ракетного вооружения. Поэтому власти СССР были заинтересованы в том, чтобы такая техника была хотя бы относительно удобна в управлении.

Первые коробки-автоматы опробовали на самосвалях МАЗ-525 и МАЗ-530. Затем их неоднократно модернизировали и устанавливали на грузовики, производившиеся в Минске и Кургане, а также на БелАЗы. Строго говоря, это не был автомат как таковой, но педали сцепления в автомобилях не было.

Трехступенчатая планетарная коробка передач работала в паре с гидротрансформатором. Переключением заведовал золотниковый механизм. Для переключения передач под рулем устанавливали маленький рычаг. Впрочем, он был механическим. Позже на самых тяжелых машинах перешли к электрическим трансмиссиям.

Автобусы с автоматической нейтралью

Механические коробки создавали проблемы и для водителей городского транспорта. Советские города росли, поток пассажиров увеличивался и работать с механикой водителям становилось все труднее. Поэтому в руководстве автопрома задумались над созданием автоматов. Сначала двухступенчатую автоматическую коробку поставили на городской автобус ЗИЛ-159, построенный в 1958 году. Однако дальше опытного образца не пошло, ведь завод перестал заниматься большими автобусами.

В 1963-1965 годах автоматами занялись во Львове. Так малой партией всего в 40 машин здесь собрали ЛАЗ-695Ж с двухступенчатым автоматом ЛАЗ-НАМИ-695Ж2. Коробка получилась не слишком удачной, поэтому ее пришлось дорабатывать. В серию она вышла в 1968 году на городском ЛиАЗ-677. Водитель управлял трансмиссией машины с помощью подрулевого контроллера. Кроме нейтрали, автоматического режима и заднего хода, переведя рычаг в положение ПП, можно было зафиксировать первую передачу.

На автобусе инженеры установили также так называемую автоматическую нейтраль. В сущности, ЛиАЗ-677 стал единственным действительно массовым советским автомобилем с автоматом.

А на львовских автобусах начали устанавливать трехступенчатый автомат только в 1978 году. Ими оснащали семейство 4202. Однако массовыми эти машины не стали. Такую же коробку ставили на ранние ЛиАЗ-5256. Но уже в конце 80-х годов стали ориентироваться на импортные агрегаты.

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