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Почему в СССР боялись черной "Волги": откуда взялись страшилки, которые знали взрослые и дети

Юлия Потерянко
Новости. Общество
3 минуты
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Почему в СССР боялись черной 'Волги': откуда взялись страшилки, которые знали взрослые и дети

Современным детям хватает ярких эмоций – их они могут получать из мультфильмов и кино, из многочисленных детских передач, игр и других активностей. А вот во времена СССР, когда подобных развлечений было немного, дети придумывали себе страшилки сами.

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Некоторые из них базировались на реальных исторических событиях, как миф о черной "Волге", возле которой не стоит даже проходить, чтобы не произошло несчастья. OBOZ.UA разбирался, откуда он взялся и почему так крепко закрепился не только среди детей, но и среди взрослых.

Легенда о черной машине, которая похищает детей, была наиболее популярной в 1970-1980-е годы. Согласно ей, "Волга" черного цвета с номерами, которые содержали буквы ССД (смерть советским детям) ездила по городам в поисках детей. Если кто-то садился в нее, то исчезал в неизвестном направлении и больше не возвращался. Существовало не менее трех версий этой легенды, каждая из которых имела свою версию появления.

Черная "Волга" Лаврентия Берии

Почему в СССР боялись черной "Волги": откуда взялись страшилки, которые знали взрослые и дети

Этот вариант городской легенды, очевидно, происходил от времен сталинизма, когда против граждан СССР применяли массовый террор и репрессии. Так в послевоенной Москве ходили слухи, что глава госбезопасности и правая рука Сталина Лаврентий Берия ездит по городу в черной "Волге", выискивает симпатичных молодых девушек, а потом насилует их. Слухи усилились после ареста Берии в 1953 году – после смерти его кровавого начальника. Тогда главе госбезопасности предъявили обвинения по многим пунктам. От шпионажа до развратных действий.

Тогда же охранник Берии полковник Саркисов дал показания, подтвердившие слухи о том, что всемогущий министр выбирал себе девушек для надругательства. При этом Саркисов рассказал, что поиски велись именно так, как описывает легенда – во время поездок по городу на авто. Однако историки предполагают, что эти свидетельства могли появиться под давлением.

Черная "Волга" – гроза детей

Почему в СССР боялись черной "Волги": откуда взялись страшилки, которые знали взрослые и дети

Другая версия мифа была распространена по всей территории СССР и рассказывала об угрозе не молодым женщинам, а детям. Именно в ней номера машины содержали загадочные буквы ССД, а исходившие от нее опасность была непонятной. Якобы с ребенком, который сядет в такую "Волгу", случится что-то страшное. Однако, что именно – неизвестно.

Страх перед загадочной машиной часто был так велик, что родители использовали эту байку в воспитательных целях. Говорили, что черная "Волга" приедет и заберет того, кто будет непослушным, не вовремя вернется с прогулки домой или не будет делать домашние задания или выполнять работу по дому.

Кто именно передвигался в черной машине, оставалось неизвестным. И это пугало дополнительно. Кто-то говорил, что в ней сидит один мужчина, кто-то – что два. С какой целью они охотятся за детьми, тоже не рассказывали. Угроза оставалась неопределенной, а от этого еще страшнее.

Корни легенды тоже находят во времена большого террора. Тогда за людьми приезжали на черном авто, известном как "воронок", забирали их без каких-либо объяснений, увозили в неизвестном направлении и родственники часто потом не могли узнать, что произошло с близким для них человеком. Информация о расстрелах и ссылках в лагеря стала появляться значительно позже, когда стали открывать архивы КГБ и раскапывать скрытые места массовых захоронений жертв репрессий. Исследователи находят следы пережитых ужасов в страшилках о черной "Волге".

Похитители органов на черной "Волге"

Почему в СССР боялись черной "Волги": откуда взялись страшилки, которые знали взрослые и дети

Третьим большим сюжетом страшилки была история о похитителях органов, которые передвигались на черной "Волге" и выискивали, у кого бы вырезать что-нибудь на продажу. Такую историю рассказывали не только в СССР. Подобные басни в 1970-1980-е годы фиксировали также в Польше. Вероятно, бытовал сюжет и в других странах соцлагеря. Так, в 1990-2000-х годах фольклористы записали одну из версий в Эстонии.

В польском и эстонском вариантах на черной "Волге" ездят священники, евреи, иностранцы или сотрудники КГБ. Они отлавливают детей, выкачивают из них всю кровь и продают ее за границу. Несколько реже рассказывали об удалении разных органов. Дети, которых родители пугали этой басней, потом боялись увидеть подобную машину на улице – сразу убегали и прятались.

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