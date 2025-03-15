Почему в СССР боялись черной 'Волги': откуда взялись страшилки, которые знали взрослые и дети

Современным детям хватает ярких эмоций – их они могут получать из мультфильмов и кино, из многочисленных детских передач, игр и других активностей. А вот во времена СССР, когда подобных развлечений было немного, дети придумывали себе страшилки сами.

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Некоторые из них базировались на реальных исторических событиях, как миф о черной "Волге", возле которой не стоит даже проходить, чтобы не произошло несчастья. OBOZ.UA разбирался, откуда он взялся и почему так крепко закрепился не только среди детей, но и среди взрослых.

Легенда о черной машине, которая похищает детей, была наиболее популярной в 1970-1980-е годы. Согласно ей, "Волга" черного цвета с номерами, которые содержали буквы ССД (смерть советским детям) ездила по городам в поисках детей. Если кто-то садился в нее, то исчезал в неизвестном направлении и больше не возвращался. Существовало не менее трех версий этой легенды, каждая из которых имела свою версию появления.

Черная "Волга" Лаврентия Берии

Этот вариант городской легенды, очевидно, происходил от времен сталинизма, когда против граждан СССР применяли массовый террор и репрессии. Так в послевоенной Москве ходили слухи, что глава госбезопасности и правая рука Сталина Лаврентий Берия ездит по городу в черной "Волге", выискивает симпатичных молодых девушек, а потом насилует их. Слухи усилились после ареста Берии в 1953 году – после смерти его кровавого начальника. Тогда главе госбезопасности предъявили обвинения по многим пунктам. От шпионажа до развратных действий.

Тогда же охранник Берии полковник Саркисов дал показания, подтвердившие слухи о том, что всемогущий министр выбирал себе девушек для надругательства. При этом Саркисов рассказал, что поиски велись именно так, как описывает легенда – во время поездок по городу на авто. Однако историки предполагают, что эти свидетельства могли появиться под давлением.

Черная "Волга" – гроза детей

Другая версия мифа была распространена по всей территории СССР и рассказывала об угрозе не молодым женщинам, а детям. Именно в ней номера машины содержали загадочные буквы ССД, а исходившие от нее опасность была непонятной. Якобы с ребенком, который сядет в такую "Волгу", случится что-то страшное. Однако, что именно – неизвестно.

Страх перед загадочной машиной часто был так велик, что родители использовали эту байку в воспитательных целях. Говорили, что черная "Волга" приедет и заберет того, кто будет непослушным, не вовремя вернется с прогулки домой или не будет делать домашние задания или выполнять работу по дому.

Кто именно передвигался в черной машине, оставалось неизвестным. И это пугало дополнительно. Кто-то говорил, что в ней сидит один мужчина, кто-то – что два. С какой целью они охотятся за детьми, тоже не рассказывали. Угроза оставалась неопределенной, а от этого еще страшнее.

Корни легенды тоже находят во времена большого террора. Тогда за людьми приезжали на черном авто, известном как "воронок", забирали их без каких-либо объяснений, увозили в неизвестном направлении и родственники часто потом не могли узнать, что произошло с близким для них человеком. Информация о расстрелах и ссылках в лагеря стала появляться значительно позже, когда стали открывать архивы КГБ и раскапывать скрытые места массовых захоронений жертв репрессий. Исследователи находят следы пережитых ужасов в страшилках о черной "Волге".

Похитители органов на черной "Волге"

Третьим большим сюжетом страшилки была история о похитителях органов, которые передвигались на черной "Волге" и выискивали, у кого бы вырезать что-нибудь на продажу. Такую историю рассказывали не только в СССР. Подобные басни в 1970-1980-е годы фиксировали также в Польше. Вероятно, бытовал сюжет и в других странах соцлагеря. Так, в 1990-2000-х годах фольклористы записали одну из версий в Эстонии.

В польском и эстонском вариантах на черной "Волге" ездят священники, евреи, иностранцы или сотрудники КГБ. Они отлавливают детей, выкачивают из них всю кровь и продают ее за границу. Несколько реже рассказывали об удалении разных органов. Дети, которых родители пугали этой басней, потом боялись увидеть подобную машину на улице – сразу убегали и прятались.

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