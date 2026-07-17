В Севастополе свет подают "в ручном режиме": оккупанты жалуются на коллапс системы

Во временно оккупированном Севастополе обострилась ситуация с электроснабжением из-за дополнительных ограничений мощности. Оккупационные власти заявили, что графики отключений в настоящее время не действуют, а электроэнергия распределяется в ручном режиме.

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О ситуации сообщил так называемый губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, команды на подачу электроэнергии поступают от системного диспетчера в режиме реального времени, поэтому точных графиков отключений нет. Из-за дефицита мощности пришлось отказаться даже от режима "2 через 6", который предусматривал два часа электроснабжения и шесть часов без света.

Гауляйтер добавил, что специалисты "Севастопольэнерго" вручную переключают сети, чтобы распределить имеющиеся лимиты мощности между районами города.

В первую очередь электроэнергию подают в больницы, насосные станции и другие объекты критической инфраструктуры. Именно этим оккупационная администрация объясняет ситуации, когда в соседних домах может быть свет, поскольку они могут быть подключены к одной линии с такими объектами.

В то же время оккупационные власти заявляют, что к вечеру планируют стабилизировать работу системы и вернуться к режиму "2 через 6".

Напомним, во временно оккупированном Севастополе вечером 12 июля произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались все потребители города, а оккупационные власти не назвали сроки восстановления электроснабжения.

Также OBOZ.UA сообщал, что в оккупированном Севастополе из-за нехватки топлива людям приходится штурмовать тот редкий общественный транспорт, который еще появляется на маршрутах. Троллейбусы из-за отключения света курсируют лишь периодически, часть автобусов отменили, а интервалы движения при этом увеличились.

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