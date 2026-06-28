В оккупированном Севастополе массово останавливаются троллейбусы и автобусы: как курсирует транспорт

В оккупированном Севастополе из-за нехватки топлива людям приходится штурмовать редкий общественный транспорт, который еще появляется на маршрутах. Троллейбусы из-за отключения света ходят лишь периодически, часть автобусов отменили, а интервалы движения при этом увеличены.

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Об этом пишет "Крым.Реалии". По словами председателя российского "Союза транспортных компаний Севастополя" Виктора Рыкова, в нынешней ситуации транспортным предприятиям выделяют лишь четверть от реально необходимого объема топлива.

Некоторые из них продолжают работать за счет своих небольших запасов с частичной помощью от оккупационных "властей" города, хотя стоимость топлива уже давно превысила заложенные расчеты по контракту.

"Когда считали возмещение за контракт, закладывали 76 рублей за литр топлива. Вчера [24 июня] мы его приобретали по 145 рублей за литр топлива. У нас из-за топлива, кроме городских перевозок, на 80% упала и междугородная перевозка", – заявлял Виктор Рыков.

Машины "Севэлектроавтотранса", которые работают на газу, заправляют без очереди. Тем временем частные перевозчики стоят в очередях на заправках вместе с такси и личными авто.

В российском департаменте транспорта заявили, что в субботу, 27 июня, движение троллейбусов и автобусов ГУП "Севэлектроавтотранс" осуществлялось "в обычном режиме по расписанию выходного дня". Временно приостановлена работа маршрутов №84, 113, 35, 75.

Ранее российский "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что служебный и общественный транспорт буду заправлять на АЗС. Также он сообщил, что транспорт будет работать во время воздушных тревог. При этом автобусы и троллейбусы будут делать кратковременные остановки, чтобы дать желающим пройти в убежища.

Развожаев подчеркнул, что катера и паромы во время тревог ходить по-прежнему не будут, так как решение о перекрытии рейда принимает Черноморский флот.

Как сообщал OBOZ.UA, временно оккупированный Крым все сильнее ощущает последствия изоляции полуострова Силами обороны Украины – так называющаяся власть 26 июня объявила "режим чрезвычайной ситуации регионального характера". Крымчане жалуются на проблемы с электричеством и бензином.

Также в Крыму, в частности в Севастополе, закрылась часть магазинов и рынков, фиксируется скачок цен и исчезновение общественного транспорта с улиц, а продуктов – с полок в торговых сетях.

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