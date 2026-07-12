Севастополь погрузился в темноту: оккупанты оправдались "техническим сбоем"
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Во временно оккупированном Севастополе вечером 12 июля произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались все потребители города, а оккупационные власти не назвали сроки восстановления электроснабжения.
Об аварии сообщило ООО "Севастопольэнерго" в своём Telegram-канале. В компании заявили, что причиной стало "технологическое нарушение" в магистральных электрических сетях крымской энергосистемы, из-за чего диспетчер Черноморского РДУ ввел значительное ограничение мощности.
"На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности силами ООО "Севастопольэнерго" невозможно", — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что из-за аварии были обесточены обе группы потребителей, на которые разделен Севастополь. Таким образом, электроснабжение одновременно потеряли все районы города.
Оккупационные власти не сообщили, сколько продлятся аварийно-восстановительные работы. Также не уточняется, что именно вызвало технологическое нарушение в энергосистеме.
Ситуация в Крыму
В последние дни Силы обороны Украины усилили удары по временно оккупированному Крыму. На этом фоне российские войска сталкиваются с перебоями в снабжении топливом.
Кроме того, Крымский мост регулярно перекрывают из-за угрозы атак. В результате люди, незаконно въехавшие на полуостров через территорию РФ, не могут покинуть Крым во время введения ограничений.
Оккупационные власти также уже запретили отдых с детьми в отдельных районах полуострова. Ранее в разных частях временно оккупированного Крыма уже фиксировались перебои с электроснабжением.
Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин впервые публично признал, что после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в РФ возникли проблемы с обеспечением автомобильным топливом. Во время совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом он заявил, что в стране сохраняются очереди на автозаправочных станциях и дефицит отдельных марок бензина.
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