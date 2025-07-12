В сети сообщили о сбое в 'Резерв+': что известно

Днем 12 июля в приложении "Резерв+" произошел очередной масштабный сбой. При попытке авторизации приложение сообщает о технических проблемах.

Видео дня

В результате сбоя военнообязанные украинцы не могут зайти в электронный кабинет. Сообщения о проблеме с авторизацией в приложении начали появляться в социальных сетях.

При попытке авторизации приложение выдает ошибку. Пользователи в социальных сетях предупреждают, что повторная попытка входа в приложение или его обновление не исправляют проблему.

Во время авторизации приложение показывает уведомление "сталося щось дивне". Пользователям рекомендуют воспользоваться сервисом немного позже.

Стоит отметить, что это уже третий масштабный сбок в "Резерв+" за последнее время. Военнообязанным гражданам Украины советуют брать с собой военно-учетные документы в бумажном виде, чтобы избежать проблем при проверке.

Технический сбой в "Резерв+" возник после того, как в Министерстве обороны анонсировали очередное обновление. В ведомстве накануне рассказали, что в версии 1.7.1 теперь можно оплатить штрафы онлайн.

Как ранее писал OBOZ.UA, Резерв+ – это украинское мобильное приложение, позволяющее военнообязанным обновлять свои учетные данные и получать информацию о себе в реестре "Оберег". Проект запустили 18 мая 2024 года.

Напомним, военнообязанные граждане Украины могут проверить, не находятся ли они в розыске, двумя основными способами. Нужно либо подать официальный запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, либо воспользоваться приложением Резерв+.

О том, кому и в каких случаях нужно заменить военно-учетный документ, читайте в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!