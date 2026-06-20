В Ривном во время пожара в многоэтажке погиб 11-летний мальчик: еще трое детей в больнице

Утром 20 июня в Ривном произошел масштабный пожар в многоэтажном доме по улице Кулика и Гудачека. Очаг возгорания зафиксировали в однокомнатной квартире на седьмом этаже.

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Вследствие происшествия погиб 11-летний ребенок, еще трое детей пострадали. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области.

Подробности происшествия

К моменту прибытия спасателей наблюдалось интенсивное горение квартиры, а также трех балконов. Параллельно с тушением пожара производилась эвакуация жильцов дома.

Из-за сильного задымления спасатели с помощью автолестницы провели спасение двух женщин из соседней квартиры. Всего на пожаре спасены 5 человек и эвакуированы 20 жителей дома.

Во время проведения разведки в квартире на седьмом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома пожарные обнаружили тело мальчика 2015 года рождения. Всего в состоянии средней тяжести с диагнозом токсическое действие оксида углерода госпитализированы трое детей.

Полностью пожар спасатели ликвидировали в 11:23. Сотрудникам ГСЧС удалось не допустить дальнейшего распространения огня на другие квартиры и этажи дома. На месте происшествия также работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь и поддержку пострадавшим.

К ликвидации пожара привлекались 2 автоцистерны, автолестница, автомобиль газодымозащитной службы, пожарно-спасательные подразделения 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей и психологи ГСЧС. Причина возникновения пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области произошел взрыв газовых баллонов на территории частного хозяйства. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева произошел пожар в одном из лицеев. Спасатели потушили огонь, который возник в перекрытии между 2 и 3 этажами.

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