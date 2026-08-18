В результате российского обстрела в Днепропетровской области погибли два инкассатора "ПриватБанка". Фото

Российские войска обстреляли здание "ПриватБанка" в Днепре. В результате атаки погибли двое сотрудников региональной инкассационной службы.

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Они получили тяжелые ранения и скончались в больнице. Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка".

"В эти выходные в результате вражеского обстрела отделения банка погибли наши коллеги, занимавшиеся инкассацией. Двое наших коллег из отдела региональной инкассации "ПриватБанка" в городе Днепр получили тяжелые ранения в результате обстрела и, к сожалению, скончались в больнице", – говорится в сообщении.

"ПриватБанк" выразил соболезнования семьям погибших сотрудников и заявил, что окажет финансовую помощь их близким и поможет с организацией похорон.

В банке также сообщили, что с начала полномасштабного вторжения в результате войны погибли 12 гражданских сотрудников.

Вероятно, этот случай произошел 15 августа в Синельниковском районе, поскольку известно, что в тот день глава Днепропетровской ОГА Александр Ганджа сообщил о повреждении отделения банка в результате российских атак.

Напомним, 7 августа во время очередной атаки на Днепр российские войска уничтожили склад Всемирной организации здравоохранения. Там хранились, в частности, гуманитарные медицинские средства.

Как писал OBOZ.UA, 3 августа Россия атаковала ударным БПЛА склад корпорации "Биосфера" в Днепре. В результате попадания здание полностью сгорело, а компания предупредила о возможных перебоях с поставками отдельных товаров в магазины.

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