Россия уничтожила склад корпорации "Биосфера" в Днепре: какие товары могут исчезнуть с полок магазинов

Страна-агрессор Россия поздно вечером 3 августа нанесла удар беспилотника по складу корпорации "Биосфера" в Днепре. В результате попадания здание полностью сгорело, а компания предупредила о возможных перебоях с поставками отдельных товаров в магазины.

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О последствиях атаки корпорация "Биосфера" сообщила на своей странице в Facebook. В компании отметили, что во время удара персонал находился в укрытии, поэтому никто не пострадал.

"Мы продолжаем работать и производить товары, но, учитывая обстоятельства, просим наших партнеров и клиентов отнестись с пониманием к поставкам отдельных позиций ассортимента", – говорится в сообщении.

В результате атаки был полностью уничтожен склад готовой продукции. На нем хранились товары брендов Фрекен БОК, Smile, PRO service, Novita, Vortex, Eventa и ЛайKit.

В корпорации сообщили, что огонь уничтожил здание площадью 6 тысяч квадратных метров, которое было частью крупного логистического комплекса. Также утрачены складская техника, оборудование и часть запасов готовой продукции. Окончательный размер убытков еще определяется.

По словам представителей компании, несмотря на серьёзные потери, ключевые бизнес-процессы остаются под контролем. Руководство и команда в круглосуточном режиме работают над перенастройкой логистики, перераспределением складских потоков и минимизацией влияния атаки на деятельность предприятия.

Что известно на данный момент

Производственные площадки корпорации продолжают работать в штатном режиме. В компании подчеркнули, что выполняют свои обязательства перед клиентами и партнерами, однако из-за потери склада возможны задержки с поставкой отдельных позиций ассортимента.

Также в "Биосфере" напомнили, что это уже второй российский удар по предприятиям корпорации за последние полтора года. 10 апреля прошлого года российская ракета попала в "Биосфера Комплекс". После той атаки компания также не прекратила работу и продолжила выполнять обязательства перед клиентами.

В корпорации отметили, что потеря одного из складов стала серьезным испытанием, однако у команды уже есть план восстановления логистических процессов и обеспечения бесперебойной работы. Кроме того, компания поблагодарила партнеров и бизнес-сообщество за поддержку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска регулярно наносят удары по гражданской и промышленной инфраструктуре Днепра. Так, в результате российской атаки компания "Ласунка" потеряла складской комплекс с готовой продукцией, которая должна была в ближайшее время поступить в магазины по всей Украине.

Производитель предупредил о возможном временном дефиците своего мороженого на полках, однако заверил, что будет работать над скорейшим возобновлением поставок.

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