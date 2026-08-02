В прямой эфир CNN с народным депутатом Янченко попали взрывы баллистических ракет. Видео
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Во время прямого эфира CNN, в котором народный депутат Галина Янченко комментировала вопрос об усилении поддержки Украины со стороны США, в Киеве раздались взрывы баллистических ракет. После этого ведущий поинтересовался, находится ли она в безопасности.
В свою очередь депутат ответила, что не может быть в этом уверена из-за удаленности укрытия. Об инциденте стало известно из прямой трансляции CNN.
Во время беседы Янченко комментировала перспективы военного сотрудничества между Украиной и Соединёнными Штатами, в частности совместного производства вооружения и ракет-перехватчиков. Ведь такой формат мог бы помочь увеличить производственные мощности и обеспечить потребности не только Украины, но и самих США.
В этот момент в прямом эфире стали слышны взрывы. Ведущий CNN прервал интервью и обратился к депутату с вопросом, находится ли она в безопасном месте.
Янченко ответила, что не уверена в своей безопасности, поскольку дорога до ближайшего укрытия займет около десяти минут, а потому спрятаться уже не успеет.
"Я не уверена, что нахожусь в безопасности. Но, думаю, мне понадобится около 10 минут, чтобы добраться до укрытия где-то под землей. Так что я всё равно не успею спрятаться", — ответила депутат.
Во время таких атак людям остаётся только надеяться на лучшее.
"Поэтому нам остаётся только молиться. Молиться Богу, а также молиться, чтобы США вовремя приняли правильные решения", — сказала Галина Янченко.
Ранее депутат отметила, что угроза российских атак реальна именно сейчас, тогда как вопрос о будущих рисках отходит на второй план.
"Угроза существует прямо сейчас, в эти минуты. Именно поэтому совместное производство могло бы стать одним из решений и должно им стать", — сказала Янченко.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты попросил Дональда Трампа предоставить Киеву больше оружия. Речь шла, прежде всего, о ракетах-перехватчиках для зенитных ракетных комплексов Patriot.
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