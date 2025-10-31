В Полтаве мужчина сообщал в Telegram о местах выдачи повесток и поплатился: как наказали

В Полтаве мужчина решил "предупреждать" в Telegram, где именно раздают повестки, – и за это оказался на скамье подсудимых. Суд признал его виновным в препятствовании работе Вооруженных сил Украины и вынес приговор.

Видео дня

Об этом говорится в решении Шевченковского райсуда Полтавы от 24 октября 2025 года. По данным суда, в январе 2025 года полтавчанин присоединился к публичному телеграм-чату "Где повестки Полтава?", который насчитывает более 27 тысяч участников.

Там пользователи обменивались сообщениями о том, где именно работают представители территориальных центров комплектования, фактически предупреждая о вручении повесток.

25 и 29 апреля мужчина опубликовал в чате несколько сообщений о передвижении ТЦК возле одного из магазинов города. Всего за несколько месяцев – с апреля по июль – он сделал по меньшей мере девять таких сообщений.

Суд признал его действия препятствующими законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч.1 ст.114-1 УКУ).

В итоге мужчине назначили пять лет лишения свободы, однако, учитывая его искреннее раскаяние и наличие несовершеннолетнего ребенка, суд освободил его от отбывания наказания – с испытательным сроком два года.

Напомним, в Пирятине на Полтавщине мужчина купил фейковую справку об инвалидности для уклонения от мобилизации. За подделку он заплатил 17 тысяч гривен. Теперь гражданину придется уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Как писал OBOZ.UA, в Черкассах мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. После прохождения ВВК он не явился в ТЦК, объяснив свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!