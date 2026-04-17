В Полтаве мужчина сделал вид, что планирует совершить самоубийство, чтобы полицейские подвезли его в другой район: история получила продолжение

Мужчина в Полтаве хотел бесплатно воспользоваться услугой такси от полиции: он позвонил на номер 102 и сказал, что планирует покончить с собой. На место прибыли правоохранители, однако выяснилось, что он просто хотел, чтобы его подвезли в другой район города.

Видео дня

В итоге на нарушителя повторно составили постановление за ложный вызов полиции, поскольку это уже не первый подобный случай. Подробности рассказали в патрульной полиции Полтавской области.

"Мы снова составили постановление на гражданина, который совершил ложный вызов в полицию", – говорится в сообщении.

Что известно

Инцидент произошел 16 апреля на улице Спартака в Полтаве. Мужчина позвонил на линию 102 и сообщил о намерении покончить с собой.

На вызов оперативно прибыл экипаж полиции вместе с медиками, где их встретил мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

"К счастью, информация о намерении покончить с собой не подтвердилась. Гражданин объяснил, что вызвал полицию только для того, чтобы патрульные подвезли его в другой район города", – отмечается в сообщении.

В связи с этим инспекторы оформили в отношении заявителя постановление по ст. 183 КУоАП, предусматривающей ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб.

Правоохранители отметили, что поведение граждан должно быть ответственным, ведь при реагировании на ложные вызовы экстренные службы могут не успеть оказать помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!