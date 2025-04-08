В Park Lake City состоялся проперти-тур для специалистов по недвижимости

5 апреля в загородном экокомплексе бизнес-класса Park Lake City состоялся property tour в рамках интенсивного курса "Малоэтажное загородное строительство: инвестиции, девелопмент, маркетинг", организованный Real Estate Business School совместно с Международным институтом бизнеса. Курс специально создан для подготовки специалистов в области недвижимости по малоэтажному строительству, а его участники имеют возможность получить знания, умения и навыки по вопросам подготовки и принятия стратегически важных решений по анализу, концепции, инвестированию, созданию, реализации и управлению девелоперским проектом малоэтажного загородного строительства.

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Проперти-тур и образовательную лекцию провели Дарья Бедя, директор по маркетингу, и Артем Величко, руководитель по развитию проектов загородной недвижимости группы компаний DIM.

Участники мероприятия ознакомились с архитектурными решениями и концепцией проекта Park Lake City, посетили стройплощадку и готовые дома, узнали особенности их реализации и управления. Артем Величко особое внимание уделил обсуждению развития малоэтажных проектов загородной жилой недвижимости в условиях войны, автономности зданий, рыночных требований и особенностей спроса, как завершать проекты и выполнять взятые обязательства перед инвесторами, несмотря на все нынешние вызовы.

Дарья Бедя, директор по маркетингу группы компаний DIM:

"Проперти-туры на концептуальные и уникальные проекты, такие как Park Lake City, - это отличная возможность для профессионального развития, получения новых знаний и понимания ключевых аспектов создания успешных проектов на примере реальных кейсов. А самое главное – это нетворкинг, благодаря которому можно наладить контакты с профессионалами отрасли и получить важные советы".