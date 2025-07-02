В отдельных регионах пройдут дожди: синоптики сказали, какой погоды ждать в четверг

В четверг, 3 июля, погода в Украине будет постепенно становиться более жаркой. Этому будет способствовать поле повышенного давления, которое обусловит рассеивание облаков и повышение температуры, наиболее ощутимо – на западе и юге страны.

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Осадки ожидаются лишь в нескольких регионах. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что только на востоке и юго-востоке Украины атмосферный фронт добавит немного влаги, там будет умеренно тепло.

"Переменная облачность. Без осадков, только ночью на юго-востоке, днем на востоке страны местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", – сказано в прогнозе.

Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, на побережье морей будет до 20 тепла. Днем по Украине будет 25-30 градусов, на западе и юге страны – до 33 тепла, а в восточных областях – 21-26 по Цельсию.

В Киевской области будет переменная облачность, день там пройдет без осадков.

Температура ночью будет 12-17 градусов, днем столбики термометров покажут 25-30 градусов тепла. В Киеве ночью 15-17 градусов, днем 28-30 выше нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, однако она будет наступать волнами. Уже завтра, 3 июля, столбики термометров поднимутся до +30 градусов и выше.

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