В оккупированной Россией Ялте бушует мощный лесной пожар в горах: что известно

Во временно оккупированной Россией Ялте уже почти две недели продолжается масштабный лесной пожар в труднодоступной горной местности. Российские спасатели до сих пор не могут окончательно ликвидировать возгорание и признают, что существует угроза повторного распространения огня на участки, которые уже пострадали от пожара.

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Об этом сообщил "Крым Реалии" со ссылкой на российские СМИ и так называемое "управление МЧС РФ по Крыму"

По их данным, пожарные круглосуточно дежурят на территории леса, контролируя ситуацию.

При этом оккупационные службы заявили, что сохраняется вероятность распространения огня на участках, которые уже были охвачены пожаром.

"Существует вероятность распространения огня на участках, уже пройденных огнем", – заявили в оккупационном ведомстве.

Что известно о пожаре

Масштабный пожар в горах недалеко от Ялты вспыхнул в ночь на 19 августа. Таким образом, по состоянию на конец августа пожар длится уже почти две недели.

Официально причину возникновения пожара российские оккупационные власти не называли. В то же время ранее предполагалось, что возгорание могло возникнуть в результате работы российской противовоздушной обороны.

В первые дни огонь быстро распространялся из-за сильных порывов ветра и охватил не менее 50 гектаров заповедного леса.

Пламя бушевало на территории Ялтинского горно-лесного заповедника выше микрорайона Аутка, на склонах горы Могаби и в районе холма Дарсан.

Из-за масштабного пожара Ялту и прилегающие районы окутали густой дым и смог.

В итоге российская оккупационная администрация была вынуждена присвоить пожару статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера.

Несмотря на почти две недели борьбы с огнем, ситуация в горной местности, судя по последним сообщениям, остается сложной.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской Анапе возгорание камыша вызвало мощный пожар: огонь приближается к жилым домам. Из-за пожара был перекрыт участок федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, а также часть Симферопольского шоссе.

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