В российском Анапе возгорание камыша привело к сильному пожару: огонь подбирается к жилым домам. Фото и видео

В российской Анапе с 30 августа и по сей день бушует настоящий ад. Там ещё утром в воскресенье произошло возгорание камыша в Анапских плавнях возле хутора Чембурка. Уже в полдень местные власти объявили, что площадь пожара достигла 10 гектаров. А вечером из-за пожара был перекрыт участок федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, а также часть Симферопольского шоссе.

Видео дня

О масштабном пожаре сообщила мэр Анапы Светлана Маслова. В полночь 31 августа она отметила, что на месте работают 80 спасателей и 25 единиц техники, в том числе болотоходы.

Что происходит в Анапе

На данный момент огонь уже охватил около 25 гектаров, пламя вплотную подходит к жилой застройке.

Крупный пожар продолжает распространяться из-за сильного ветра. Сейчас в районе Анапы скорость ветра составляет 9-13 м/с, но порывы достигают 20 м/с.

Дым разносится на километры, местные власти призывают людей "закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу".

На карте пожаров НАСА (ниже) огонь зафиксирован уже в некоторых населенных пунктах.

Сильный ветер в Анапе не утихает уже второе сутки, утверждают местные жители, которые активно выкладывают в сеть видео и фотографии пожара. Еще в субботу из-за шторма на курорте даже запретили купание в море.

Перекрытые дороги

Из-за пожара перекрыт участок федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, а такжечасть Симферопольского шоссе.

Власти организовали реверсивное движение в обход "опасного участка", а в южном направлении полностью заблокировали выезд из города. Автомобилистам настоятельно рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и не создавать пробок на подъездах к месту ЧП, чтобы не мешать проезду пожарной техники.

Человеческий фактор

На данный момент официальная причина пожара не названа. Эксперты не исключают как человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем, поджог сухой растительностии т. п., – так и природные причины, связанные с аномальной жарой, установившейся в регионе в последние недели.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом нынешний курортный сезон в России не задался. Сначала авария российских танкеров с мазутом, экологическая катастрофа, залитые нефтепродуктами пляжи и отравленное море. В июне вода у побережья была слишком холодной, поэтому сезон перенесли на июль. Однако россиян пугает не столько мазут, сколько взрывы на территории оккупированного Крыма, поэтому им пришлось выбирать между дорогим Сочи и грязной Анапой.

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